Tras la difusión del video y el anuncio de una recompensa millonaria, se entregó a las autoridades el hombre que se hizo viral por maltratar brutalmente a un perro en Antioquia. El individuo se presentó con otro animal, cuya procedencia está siendo verificada por las autoridades.

El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, confirmó la entrega a través de sus redes sociales: “Después de ofrecer una recompensa de 50 millones de pesos y de sentir la presión ciudadana, se presentó ante las autoridades el sujeto señalado de haber atacado con sevicia y crueldad a un perrito”.

De acuerdo con la información inicial suministrada por el propio detenido, los hechos habrían ocurrido en el municipio de Bolívar el pasado 3 de noviembre. Las autoridades avanzan ahora en la investigación para determinar las condiciones del segundo perro y establecer responsabilidades penales por el maltrato registrado.

El video que desató la indignación

El caso se hizo viral luego de que comenzara a circular un video en el que se observa al hombre golpeando al perro con un palo y propinándole patadas de manera repetida, según recogió El Tiempo. Las imágenes generaron rechazo inmediato en redes sociales y en la comunidad del municipio de Bolívar, donde habrían ocurrido los hechos.

Reportes iniciales de vecinos indicaban que el canino habría muerto como consecuencia de la agresión. Sin embargo, esto aún no ha sido confirmado oficialmente, por lo que la identidad y el estado del perro se convirtieron en el foco central de la investigación.

El hombre apareció con un segundo perro

Según explicó el gobernador Andrés Julián Rendón, el hombre se presentó ante las autoridades con un perro. Sin embargo, la Gobernación aclaró que esto no confirma que se trate del mismo animal agredido en el video. Por ello, un equipo de veterinarios fue asignado para evaluar al canino y determinar su identidad, así como su estado de salud.

“Es tarea de los veterinarios evaluar si se trata del mismo [perro] que aparece en las imágenes”, señaló el mandatario, quien también enfatizó que las autoridades avanzarán con cautela para evitar conclusiones anticipadas.

Qué sigue para el detenido

La investigación está ahora en manos de la Fiscalía y de la Policía Ambiental, quienes deberán recopilar la información necesaria para determinar responsabilidades penales. El hombre podría enfrentar penas de hasta seis años de prisión en el marco de la Ley Ángel, una norma diseñada para sancionar con mayor severidad el maltrato animal.

La Gobernación confirmó que continuará acompañando el proceso y que el bienestar del perro presentado será prioridad, mientras se esclarece si es o no el mismo que aparece en el video viral.