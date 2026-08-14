La pequeña flecha que aparece junto al ícono del surtidor de combustible tiene una función clave para los conductores.

Hay un pequeño símbolo en el tablero de muchos autos que aparece cada vez que se enciende el vehículo, pero que suele pasar completamente desapercibido. Se trata de una flecha ubicada junto al dibujo de un surtidor de combustible y, aunque parece un detalle decorativo, tiene una función práctica que puede evitar más de una confusión.

La señal permite identificar rápidamente en qué lado del vehículo se encuentra la tapa del tanque de combustible. Este dato resulta especialmente útil cuando una persona conduce un auto que no conoce, utiliza un vehículo alquilado o simplemente cambia de modelo con frecuencia.

El indicador fue incorporado precisamente para facilitar la interacción del conductor con el vehículo. En lugar de tener que bajar del auto o recordar dónde está ubicada la tapa, alcanza con observar el tablero para saber de qué lado debe ubicarse frente al surtidor de una estación de servicio.

¿Qué significa la flecha al lado del tanque de nafta?

La pequeña flecha que aparece junto al ícono de combustible funciona como una referencia visual. Cuando apunta hacia la izquierda, indica que la tapa del tanque se encuentra en ese costado del vehículo; cuando señala hacia la derecha, significa que la entrada de combustible está ubicada del lado derecho.

Este detalle puede variar según el modelo y el fabricante, pero el principio es sencillo: la dirección de la flecha coincide con el lateral donde se encuentra la tapa. De esta manera, el conductor puede identificar la ubicación sin necesidad de buscarla físicamente en la carrocería.

Permite saber rápidamente de qué lado del auto está la tapa del tanque y evitar confusiones al momento de cargar nafta. (Fuente: Freepik)

¿Cómo saber de qué lado está el tanque de combustible del auto?

Para conocer la ubicación de la tapa del tanque, primero hay que buscar en el tablero el símbolo del surtidor de combustible. Junto a este dibujo puede aparecer una pequeña flecha o un triángulo que apunta hacia uno de los dos lados. Esa dirección señala el lugar donde se encuentra la boca de carga.

También existe otra referencia visual que puede ayudar cuando el vehículo no tiene una flecha visible. En algunos modelos, la posición de la manguera o del pequeño indicador dentro del símbolo del surtidor permite identificar el lado correspondiente, aunque esto depende del diseño elegido por cada fabricante.

Entre las señales que conviene observar se encuentran:

Flecha hacia la izquierda: la tapa del tanque está del lado izquierdo.

Flecha hacia la derecha: la tapa está del lado derecho.

Símbolo de combustible: permite localizar rápidamente el indicador dentro del tablero.

Manual del vehículo: es la referencia definitiva cuando existen dudas sobre el sistema de combustible.

¿Para qué sirve la pequeña flecha del tablero del auto?

La principal función de esta señal es facilitar el momento de cargar combustible. Al conocer de antemano dónde está ubicada la tapa, el conductor puede posicionar correctamente el vehículo junto al surtidor y evitar tener que maniobrar nuevamente si quedó del lado equivocado.

El recurso resulta todavía más útil en vehículos que no son habituales para el conductor. Por ejemplo, alguien que alquila un auto durante un viaje puede no saber dónde se encuentra la entrada del tanque, mientras que la flecha ofrece la información de manera inmediata y sin necesidad de consultar instrucciones.

¿Todos los autos tienen la flecha que indica el tanque de nafta?

No todos los vehículos incorporan exactamente la misma señal. La presencia de la flecha depende del fabricante, el modelo y el diseño del tablero, por lo que algunos autos muestran claramente la dirección junto al surtidor mientras que otros utilizan diferentes recursos visuales para indicar la ubicación de la tapa.

En los modelos que no cuentan con este indicador, la ubicación puede consultarse en el manual del propietario o identificarse mediante otros elementos del tablero. Por eso, aunque la pequeña flecha se convirtió en un recurso muy extendido, no debe asumirse que estará presente en absolutamente todos los autos.