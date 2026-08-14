Poner papel film en la escoba antes de barrer: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo

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A la hora de limpiar los pisos, barrer suele ser uno de los primeros pasos para eliminar la suciedad acumulada. Sin embargo, pelos, pelusas y partículas pequeñas pueden quedar atrapados entre las cerdas de la escoba o desplazarse de un lugar a otro sin terminar en el recogedor.

Para solucionar este inconveniente existe un sencillo truco casero que solo requiere papel film. La técnica consiste en cubrir parte de las cerdas de la escoba con este material antes de comenzar la limpieza.

El secreto está en el comportamiento del plástico durante el barrido, el roce puede generar electricidad estática y favorecer que algunos residuos livianos se adhieran a su superficie , en lugar de quedar enredados entre las cerdas.

Para qué sirve poner papel film en la escoba antes de barrer

El principal objetivo de este truco es facilitar la recolección de pelos, pelusas y partículas livianas que suelen resultar difíciles de juntar únicamente con una escoba convencional.

Al pasar la escoba cubierta con papel film sobre el suelo, el contacto y el movimiento pueden generar una carga electrostática en el plástico. Esta puede atraer determinados materiales ligeros y hacer que permanezcan adheridos temporalmente a la superficie.

Por esta razón, el método puede resultar especialmente práctico en hogares donde se acumula cabello o pelo de mascotas, ya que estos residuos suelen engancharse entre las cerdas y obligan a limpiar constantemente la escoba.

Además, al quedar parte de la suciedad sobre el film, retirarla al terminar puede resultar más sencillo: basta con quitar el plástico y desechar los residuos adheridos.

Cómo colocar papel film en la escoba correctamente

El procedimiento es sencillo y no requiere modificar la escoba. Antes de comenzar a barrer, se debe envolver la zona de las cerdas con una cantidad suficiente de papel film, procurando que quede sujeto y no se desprenda con el movimiento.

Después, se puede pasar la escoba normalmente por las zonas donde haya mayor presencia de pelos y pelusas. Es importante evitar colocar demasiadas capas, ya que esto podría impedir que las cerdas cumplan correctamente su función.

Una vez terminada la limpieza, se retira cuidadosamente el papel film junto con los residuos que hayan quedado adheridos.

Poner papel film en la escoba antes de barrer: para qué sirve y por qué recomiendan hacerlo Imagen creada con IA

Por qué el papel film puede atraer pelos y pelusas

La explicación se encuentra en un fenómeno cotidiano conocido como electricidad estática. Cuando determinados materiales se rozan entre sí, pueden producirse transferencias de carga eléctrica.

El plástico es uno de los materiales capaces de conservar temporalmente esa carga. Durante el movimiento de la escoba contra determinadas superficies, el film puede atraer materiales muy livianos, como cabellos, pelos o pequeñas fibras textiles.

Es un efecto similar al que hace que un globo frotado contra el cabello pueda atraer pequeños trozos de papel.

Sin embargo, el resultado puede variar según el tipo de piso, el material de la escoba y las condiciones de humedad del ambiente. Por eso, este método funciona como complemento de la limpieza habitual y no sustituye otras herramientas destinadas a eliminar el polvo fino.

Otros trucos para evitar que los pelos queden atrapados en la escoba

Además del papel film, mantener las cerdas de la escoba limpias es fundamental para evitar que el cabello y los pelos acumulados reduzcan su eficacia.

Después de cada uso, conviene retirar los residuos atrapados entre las cerdas y limpiar periódicamente el cabezal. En hogares con mascotas o donde se acumula mucho cabello, también puede ser útil complementar el barrido con aspiradora o herramientas específicas para recoger pelos.