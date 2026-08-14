Argentina, Chile y Uruguay mantienen condiciones estrictas de ingreso al país, que todos los interesados en conocer estos destinos deben tener en cuenta al momento de planear su viaje para evitar inconvenientes con autoridades y aerolíneas.

En ese sentido, quienes deseen visitar cualquiera de estos países, tendrán primero que asegurarse de cumplir con un requisito esencial con sus pasaportes o documentos de entrada: que se encuentren todos en vigencia y aptos para su presentación.

Corroborar que se cumplen todos los requisitos es fundamental para, en caso de necesitarlo, poder renovar el documento a tiempo antes de viajar en caso de necesitarlo.

Requisitos de pasaporte que exige Argentina: información importante que todos deben conocer

Argentina exige a los visitantes la presentación de un pasaporte al día durante la estadía para habilitar el ingreso al país o de una cédula de identidad vigente para cualquier turista de Brasil, Bolivia, Uruguay, Paraguay, Chile, Perú, Venezuela, Ecuador y Colombia.

Mantener un pasaporte al día es esencial para viajar internacionalmente. Shutterstock

Requisitos de pasaporte que exige Chile: información importante que todos deben conocer

En el caso de Chile, la exigencia para la mayoría de los turistas es presentar un pasaporte válido con al menos 6 meses de vigencia.

Los nacionales de Argentina, Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, Uruguay o Perú, tienen permitido el ingreso al país con una cédula de identidad.

Requisitos de pasaporte que exige Uruguay: información importante que todos deben conocer

Finalmente, Uruguay indica que todos viajeros deben tener un pasaporte vigente durante toda su estadía en el país.

En este caso, países del MERCOSUR, Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y Perú pueden ingresar también con un documento de identidad vigente.

Otros documentos y aspectos que en general revisarán todas las autoridades

Por su parte, en general antes de habilitar los traslados internacionales, las autoridades tendrán en cuenta otros aspectos básicos, tales como