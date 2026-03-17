El Sol ha sido objeto de análisis en múltiples investigaciones científicas. Un reciente hallazgo astronómico ha permitido observar su interior con una claridad sin precedentes, sin necesidad de perforar su superficie ni enviar sondas al núcleo. Este descubrimiento se basa en una vista tridimensional que proporciona una comprensión sin igual de los procesos que tienen lugar en el interior de la estrella que sustenta nuestro sistema solar. Al registrar estas vibraciones con una precisión notable, los científicos lograron elaborar un mapa detallado del interior solar, revelando corrientes ocultas, estructuras complejas y variaciones que ayudan a explicar parte de su comportamiento más errático. El instrumento que facilitó este progreso se denomina Helioseismic and Magnetic Imager (HMI) y se encuentra a bordo del Observatorio de Dinámica Solar (SDO). Aunque ha estado operativo durante varios años, es solo ahora que se empieza a comprender el verdadero alcance de sus mediciones. Lo que anteriormente eran meros indicios, se ha consolidado en un modelo tridimensional del interior solar, constituyendo una herramienta esencial para prever cambios en la actividad de nuestra estrella. La helioseismología de alta resolución estudia las vibraciones naturales del Sol para comprender qué ocurre debajo de su superficie visible. El instrumento HMI registra de forma continua las variaciones mínimas en la velocidad y en el campo magnético solar. A partir de estos datos, los especialistas construyen un mapa tridimensional que muestra cómo se mueven las capas internas y qué dinámicas rigen el corazón de la estrella. Gracias a esta información, ahora se puede rastrear el origen de las manchas solares y prever mejor las erupciones y tormentas solares que afectan satélites y comunicaciones. Este descubrimiento tiene impacto directo en la Tierra. Los resultados muestran cómo los movimientos de convección, la rotación desigual y las corrientes profundas alimentan el ciclo magnético solar. La tridimensión no surge de imágenes directas, sino de procesamiento matemático de las ondas solares. Los científicos miden el tiempo que tardan en viajar, sus desviaciones y los cambios de frecuencia que sufren al desplazarse por el plasma. Con esa información, algoritmos avanzados reconstruyen un modelo 3D de densidades, velocidades y flujos internos que revelan el funcionamiento invisible del astro. Desde 2010, el HMI recopila datos sin interrupciones, lo que permite comparar ciclos solares y perfeccionar pronósticos sobre su evolución. El valor de esta investigación radica en su continuidad. En la práctica, este conocimiento contribuye a una mejor comprensión del clima espacial y a la mitigación de los riesgos que representan las tormentas solares para las infraestructuras modernas, abarcando desde los sistemas eléctricos hasta las redes de comunicación globales.