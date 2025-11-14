Hallaron estructuras milenarias bajo el hielo de la Antártida que podrían pertenecer a una civilización perdida. (Fuente: Archivo)

Un equipo de investigadores halló una serie de estructuras enterradas bajo el hielo de la Antártida que podrían corresponder a una civilización perdida de hace miles de años.

El descubrimiento, revelado en informes de National Geographic, entre otros, podría cambiar lo que se sabe sobre la presencia humana en el continente más inhóspito del planeta.

Hallan estructuras ocultas bajo el hielo antártico que podrían pertenecer a una civilización perdida

Gracias a tecnología de radar de penetración terrestre y análisis satelital, los científicos detectaron patrones geométricos subterráneos a gran profundidad. Se trataría de muros, canales y otras formaciones organizadas, que no responden a causas naturales y presentan una distribución similar a la de antiguas ciudades humanas.

Un hallazgo que desconcierta a los científicos. (Fuente: La razón)

Estas configuraciones fueron identificadas en una zona previamente inexplorada, gracias al deshielo progresivo provocado por el cambio climático.

Las imágenes obtenidas por satélite y modeladas por inteligencia artificial revelan formas rectangulares y circulares que podrían datar de miles de años atrás.

¿Qué implicaría este descubrimiento para la historia de las civilizaciones?

Hasta ahora no existían pruebas concretas de que la Antártida hubiese sido habitada por el ser humano en tiempos remotos. Si se confirma que las estructuras son de origen humano, la historia de las migraciones, del cambio climático prehistórico y de las civilizaciones antiguas deberá ser reescrita.

Los científicos aún trabajan en la datación precisa de los restos y mantienen la cautela. (Fuente: El sol de México)

Algunas teorías sugieren que podrían corresponder a una civilización desaparecida durante un evento climático extremo, mientras que otros investigadores piden esperar para descartar que se trate de formaciones geológicas inusuales.