Un descubrimiento en Egipto podría cambiar todo lo que se sabía sobre Cleopatra. (Fuente: Archivo)

Un grupo de arqueólogos egipcios y dominicanos halló una antigua estatua de mármol que podría mostrar el verdadero rostro de la faraona Cleopatra.

El descubrimiento arqueológico en las Ruinas de Taposiris Magna ofrece nuevas pistas a los expertos sobre la vida y el legado de Cleopatra VII.

Los investigadores también encontraron un busto real y monedas con inscripciones del periodo ptolemaico. (Fuente: Archivo)

El descubrimiento que cambia la historia: ¿en qué lugar se halló la estatua de Cleopatra?

Durante años, Taposiris Magna o Templo de Osiris captó la atención de expertos, ya que se pensaba que podría albergar la tumba de Cleopatra VII y su amante, Marco Antonio.

Las excavaciones en el sector sur del templo mostraron un tesoro de artefactos del periodo ptolemaico tardío, incluyendo un hallazgo que podría validar la relevancia histórica del sitio.

Descubrimientos arqueológicos: ¿es esta la escultura de Cleopatra VII?

Entre los objetos más importantes hallados en esta misión arqueológica se encuentra una estatua de mármol blanco que representa a una mujer con una corona real.

Los arqueólogos a cargo de la investigación sugieren que esta figura podría ser una representación de Cleopatra VII por el estilo del objeto y los iconos presentes en la escultura.

En este sentido, descubrieron un notable busto de piedra caliza que muestra a un rey con un tocado, el cual era característico de los faraones de Egipto.

La estatua hallada en las ruinas de Taposiris Magna podría representar a Cleopatra VII, según arqueólogos egipcios y dominicanos. (Fuente: Archivo)

¿Cuáles son los nuevos hallazgos que enriquecen la época ptolemaica?

El comunicado del Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto informó sobre nuevos hallazgos que amplían la comprensión de la época ptolemaica. Estos son

Monedas y cerámicas: una colección de monedas con inscripciones que podrían pertenecer al reinado de Cleopatra.

Artefactos de rituales: vasijas de piedra caliza, lámparas de aceite, estatuas de bronce y un amuleto con la inscripción “La justicia de Ra se ha levantado”.

Necrópolis: una extensa necrópolis que incluye 20 catacumbas y una tumba subterránea bajo el antiguo faro de Taposiris Magna. En una de las cámaras de esta tumba hallaron nueve bustos de mármol blanco.

¿Qué importancia tiene el hallazgo?

El Ministerio de Turismo y Antigüedades de Egipto confirmó que la misión continuará su trabajo en la zona con el fin de desenterrar más secretos del antiguo templo y explorar su posible vínculo con el reinado de Cleopatra VII.

Este hallazgo también reaviva el interés por la vida y el legado de la última reina del Antiguo Egipto. Los arqueólogos, por su parte, esperan desvelar más secretos que podrían transformar nuestra comprensión de este periodo histórico.

Descubrimientos arqueológicos revelan vida cotidiana en Egipto

Asimismo de los hallazgos mencionados, los arqueólogos descubrieron inscripciones jeroglíficas que podrían ofrecer información sobre rituales y prácticas funerarias de la época, lo que enriquecería aún más el contexto histórico de Cleopatra. Este descubrimiento sugiere que Taposiris Magna no solo fue un centro religioso, sino también un importante sitio de enterramiento para la élite ptolemaica.

Por otro lado, se ha iniciado un proyecto de conservación para proteger los artefactos encontrados, asegurando que futuras generaciones puedan estudiar y apreciar la rica herencia cultural de Egipto. Los expertos esperan que estos esfuerzos también atraigan a más turistas interesados en la historia antigua de la región.