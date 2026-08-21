Cómo preparar la mezcla, usarla correctamente y qué precauciones tener para no dañar el electrodoméstico.

La cafetera es uno de los electrodomésticos que más puede sufrir la acumulación de sarro, especialmente cuando se utiliza de manera frecuente y con agua con una alta concentración de minerales. Con el tiempo, estos depósitos pueden acumularse en el interior y afectar el funcionamiento del equipo.

Uno de los métodos caseros más conocidos para combatir este problema consiste en utilizar vinagre blanco diluido en agua. Su acidez ayuda a desprender parte de los depósitos minerales que quedan en los conductos y componentes por donde circula el agua.

Sin embargo, para evitar daños y que el café quede con olor o sabor desagradable, es importante utilizarlo correctamente y realizar un buen enjuague posterior. Además, no todas las cafeteras son aptas para este procedimiento.

Cómo preparar la mezcla, usarla correctamente y qué precauciones tener para no dañar el electrodoméstico. Imagen creada con IA

Cómo preparar la mezcla de vinagre para limpiar la cafetera

Para preparar la solución casera se debe mezclar una parte de vinagre blanco con una parte de agua. Por ejemplo, si se necesitan 500 mililitros de líquido, se pueden utilizar 250 ml de vinagre y 250 ml de agua. La proporción permite aprovechar la acción del ácido acético sin utilizar vinagre puro.

Una vez preparada, la mezcla se coloca directamente en el depósito de agua de la cafetera. Es importante no aumentar la cantidad de vinagre pensando que limpiará mejor, ya que una concentración más fuerte puede ser innecesariamente agresiva para algunos componentes y también dejar un olor persistente.

Por qué es importante enjuagarla después

El enjuague es fundamental para eliminar los restos de vinagre que puedan haber quedado en los conductos internos. Para hacerlo correctamente, se pueden realizar dos o tres ciclos completos utilizando únicamente agua.

Esta limpieza puede ayudar a reducir la acumulación de minerales y favorecer el funcionamiento de la cafetera. De todos modos, en algunos modelos, especialmente cafeteras espresso y automáticas, los fabricantes recomiendan utilizar productos descalcificadores específicos en lugar de vinagre.