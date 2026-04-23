Recientes investigaciones realizadas por arqueólogos de la Academia de Ciencias de Rusia han dado lugar al descubrimiento de “restos de una ciudad sumergida” en el lago Issyk Kul, ubicado en Kirguistán. Este hallazgo, que se sitúa en el complejo Toru-Aygyr, en la parte noroeste del lago, pone de manifiesto estructuras y objetos que sugieren la existencia de una metrópolis perdida que fue sepultada a raíz de un movimiento sísmico. El equipo de investigación excavó en cuatro áreas someras, con profundidades que oscilan entre 1 y 4 metros y descubrió desde muelas de molino hasta vigas de madera y muros de ladrillo cocido. Estos restos indican la existencia de un asentamiento de considerable tamaño vinculado a la ruta de la seda, donde comerciantes intercambiaban seda, especias y metales preciosos, así como ideas culturales. Un representante de la Russian Geographical Society afirmó: “Todo esto confirma que una ciudad antigua se posaba aquí”, frase que resume la certeza arqueológica tras la excavación preliminar. Los indicios sugieren una vida urbana intensa hasta el inicio del siglo XV. Entre los hallazgos figura un posible edificio público que podría haber funcionado como mezquita, baño o madressa; en otras áreas afloraron un necrópolis musulmán del siglo XIII y estructuras de adobe en formas circulares y rectangulares. Los enterramientos conservados muestran prácticas islámicas tradicionales con los esqueletos orientados hacia la qibla. Valery Kolchenko, quien lidera la expedición, señala que la desaparición del complejo se debe a un “terrible terremoto” que tuvo lugar a inicios del siglo XV. Sin embargo, los investigadores sostienen que la región fue abandonada antes del desastre, lo que pudo haber contribuido a la salvaguarda de vidas. Posteriormente, habitantes nómadas se establecieron en el área y en la actualidad, pequeñas aldeas se encuentran a lo largo de la orilla del lago. Los artefactos han sido enviados a laboratorios para su análisis y datación mediante radiocarbono a través de espectrometría de masa acelerada. Este procedimiento permitirá establecer cronologías precisas y comprender la secuencia cultural del sitio. Los trabajos continúan: más prospecciones y análisis químicos definirán el alcance del yacimiento y permitirán a los expertos reconstruir la historia de una ciudad que emergió, aunque por poco, del fondo del lago. Si la datación confirma las hipótesis, Issyk Kul se sumará a la lista de nodos clave del intercambio entre Oriente y Occidente, ofreciendo nuevos datos sobre comercio, religión y vida cotidiana en Asia central. El estudio ampliará el mapa histórico de la ruta de la seda.