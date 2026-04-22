Un descubrimiento paleontológico efectuado en el sureste de Australia ha comenzado a atraer la atención de la comunidad científica internacional, dado que proporciona evidencias directas que alteran el conocimiento previo sobre la existencia y expansión de grandes dinosaurios carnívoros durante el período Cretácico. El material recuperado corresponde a un depredador de dimensiones colosales y representa la primera evidencia confirmada de este linaje en el territorio australiano. Los estudios realizados sobre los restos fósiles sugieren una antigüedad aproximada de entre 108 y 121 millones de años, lo que posiciona al ejemplar como el megaraptorido más antiguo conocido hasta la fecha. Este trabajo fue publicado en una revista científica especializada y plantea nuevas hipótesis sobre la evolución y dispersión de la fauna prehistórica en el hemisferio sur. A partir de este conjunto de evidencias, los investigadores han comenzado una revisión exhaustiva sobre la evolución de los grandes dinosaurios carnívoros que habitaron Gondwana, el antiguo supercontinente que unía territorios de la actual Australia, Sudamérica y la Antártida. El nuevo registro fósil sugiere que estos depredadores tuvieron una dispersión más amplia y temprana de lo que se había considerado, lo que obliga a reconsiderar los modelos aceptados sobre su origen y desarrollo. La investigación se apoyó en el estudio detallado de cinco fósiles de terópodos hallados en el litoral del estado de Victoria, en el sur de Australia. Los restos fueron recuperados en dos unidades geológicas fundamentales, la Formación Strzelecki, ubicada en Bass Coast y la Formación Eumeralla, en la zona de Otway Coast, ambas datadas en el Cretácico Temprano. Entre los resultados más relevantes del trabajo, los científicos identificaron: Esta estructura rompe con el patrón observado en otras regiones del mundo, donde los carcharodontosaurios solían ser los principales superdepredadores. En el caso australiano, la supremacía parece haber recaído en los megaraptoridos, lo que subraya la originalidad del ecosistema prehistórico local. Además, dos de los ejemplares analizados figuran entre los megaraptoridos más antiguos conocidos, un dato que obligó a los especialistas a replantear hipótesis sobre el origen y la dispersión temprana de este linaje dentro de la evolución de los grandes carnívoros. El hallazgo, independientemente de su magnitud y antigüedad, proporciona evidencias significativas acerca de la conexión entre los continentes del hemisferio sur. Los datos sugieren que, en el Cretácico Temprano, Australia y Sudamérica pudieron haber estado interconectadas de manera indirecta a través de la Antártida, lo que habría facilitado el intercambio y la migración de especies. El registro fósil del Cretácico en Australia presenta un desafío constante para los investigadores, dado que no replica los modelos evolutivos observados en otros continentes. En este contexto particular, los megaraptoridos se establecieron como los principales depredadores, mientras que otros grandes carnívoros asumieron roles secundarios, lo que refuerza la noción de un ecosistema único y difícil de comparar. Los especialistas coinciden en que este descubrimiento no cierra el debate, sino que expande el campo de investigación y confirma que Australia aún conserva claves fundamentales en esta materia.