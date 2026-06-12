Los cambios impactan especialmente a los conductores mayores de 60 años y podrían aumentar los costos del trámite.

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La renovación de la licencia de conducción en Colombia entra en una nueva etapa. A partir de la implementación de recientes medidas adoptadas por las autoridades de tránsito, miles de conductores deberán cumplir requisitos más estrictos para mantener vigente el documento que les permite circular por las vías del país.

Los ajustes buscan fortalecer los controles sobre las condiciones físicas, mentales y sensoriales de quienes están al volante. Aunque las nuevas disposiciones aplican a todos los ciudadanos que deban renovar su licencia, los conductores mayores de 60 años serán uno de los grupos más impactados debido a que cuentan con periodos de vigencia más cortos y deben realizar el proceso con mayor frecuencia.

¿Qué cambia para los conductores de 60 años al renovar la licencia de conducción?

Las nuevas medidas contemplan controles más rigurosos durante el proceso de renovación. Entre las novedades más importantes se encuentran dos evaluaciones que cobran especial relevancia dentro de los exámenes médicos obligatorios.

Por un lado, se reforzarán las pruebas relacionadas con el tiempo de reacción del conductor, una capacidad fundamental para responder ante situaciones de riesgo en carretera. Por otro, habrá una evaluación más detallada de las condiciones físicas generales, con el objetivo de verificar que la persona conserve las aptitudes necesarias para conducir de forma segura.

Estas exigencias se suman a los controles que ya hacen parte del proceso y que buscan reducir riesgos de accidentalidad en las vías colombianas.

Cambia la renovación de la licencia de conducir para los conductores de 60 años: hay dos nuevos exámenes.

¿Cuáles son los exámenes obligatorios para renovar la licencia de conducción?

Para obtener el certificado médico exigido por la normativa, los conductores deberán aprobar diferentes valoraciones realizadas en Centros de Reconocimiento de Conductores (CRC) autorizados.

Entre las pruebas exigidas se encuentran:

Examen visual.

Evaluación auditiva.

Pruebas de coordinación y habilidades motrices.

Examen psicológico.

Evaluación de condiciones físicas.

Pruebas de tiempo de reacción.

Además, las nuevas resoluciones fortalecen los mecanismos tecnológicos para verificar la identidad de cada usuario durante el trámite.

¿Cómo será el nuevo control de identidad para renovar la licencia?

Uno de los cambios más relevantes será la validación biométrica obligatoria en los Centros de Reconocimiento de Conductores.

Con este mecanismo, las autoridades buscan evitar suplantaciones y garantizar que la persona que realiza los exámenes médicos sea realmente la titular de la licencia.

A esto se suma la integración de los resultados médicos en tiempo real con el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT), lo que permitirá un seguimiento más estricto y una mayor trazabilidad de la información.

¿Cada cuánto deben renovar la licencia los mayores de 60 años?

La legislación colombiana establece períodos de vigencia distintos según la edad del conductor y el tipo de servicio para el cual fue expedida la licencia.

Para servicio particular:

Menores de 60 años: cada 10 años.

Entre 60 y 80 años: cada 5 años.

Mayores de 80 años: cada año.

Para servicio público:

Menores de 60 años: cada 3 años.

Mayores de 60 años: cada año.

Por esta razón, quienes superan los 60 años deben enfrentarse con más frecuencia al proceso de renovación y a los costos asociados.

¿Cuánto cuesta renovar la licencia de conducción en 2026?

El valor de la renovación depende de la ciudad donde se realice el trámite y de las tarifas vigentes de cada organismo de tránsito.

Tomando como referencia algunas de las principales ciudades del país, la renovación para conductores de carro puede superar los $350.000 una vez se suman los derechos del trámite, los costos administrativos, el registro en el RUNT y el examen médico obligatorio.

En el caso de los motociclistas, el valor suele ser aún más alto debido a las tarifas específicas aplicadas a esta categoría.

El examen médico, requisito indispensable para completar la renovación, puede costar entre $210.000 y $250.000 dependiendo de la ciudad y del centro autorizado donde se realice.