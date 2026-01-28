Fragmentos de la estatua de cuarcita fueron hallados entre barro y aguas subterráneas en el barrio de El Matareya, al este de El Cairo.

Un descubrimiento arqueológico en El Cairo dio un giro inesperado a una de las noticias más impactantes de los últimos días en Egipto. Lo que inicialmente fue atribuido al legendario faraón Ramsés II ahora apunta a un gobernante mucho menos conocido, tras el hallazgo de jeroglíficos ocultos en una colosal estatua de cuarcita.

Las piezas, encontradas entre barro y aguas subterráneas en el barrio de El Matareya, corresponden a una escultura de casi nueve metros de altura y alrededor de siete toneladas de peso. En un primer momento, sus dimensiones llevaron a los expertos a vincularla con Ramsés II, uno de los faraones más emblemáticos del Antiguo Egipto.

Sin embargo, nuevas evidencias cambiaron por completo esa hipótesis y abrieron un nuevo capítulo en la historia del hallazgo, con implicancias clave para la arqueología egipcia y para el patrimonio cultural del país.

Los jeroglíficos que revelaron la verdadera identidad del faraón

El giro en la investigación se produjo tras descubrir jeroglíficos en la parte trasera de uno de los pilares de la estatua. Según informó el ministro de Antigüedades de Egipto, Khaled el-Anani, estas inscripciones permiten afirmar “casi con seguridad” que la figura representa a Psamético I, un faraón que gobernó entre 664 y 610 a.C.

Para los especialistas, el hallazgo no solo es “impresionante” por su tamaño, sino también por lo que revela sobre el período de Psamético I y sobre el potencial arqueológico que aún permanece oculto bajo El Cairo. ITN Now vía Youtube

Este dato resulta decisivo, ya que Ramsés II reinó varios siglos antes, entre 1279 y 1213 a.C. Aunque por tamaño y peso la estatua parecía corresponder a su época, las nuevas marcas jeroglíficas coinciden con el período de Psamético I, un gobernante que logró estabilizar Egipto tras años de turbulencia y permaneció más de cinco décadas en el trono.

Cómo fue el descubrimiento de la estatua gigante en El Cairo

Las piezas fueron encontradas cerca de un barrio popular del este de El Cairo, sumergidas en agua y barro, lo que complicó las tareas iniciales de extracción. El equipo a cargo, integrado por expertos egipcios y alemanes, logró recuperar fragmentos clave que permitieron reconstruir gran parte de la figura.

El anuncio oficial se realizó en el Museo Egipcio de El Cairo, que alberga la mayor colección de artefactos faraónicos del mundo, con la presencia de funcionarios gubernamentales y diplomáticos. Además, egiptólogos indicaron que la zona de El Matareya podría ocultar otras antigüedades enterradas, lo que abre la puerta a futuras excavaciones y nuevos descubrimientos en el área.

Restauración y exhibición: los planes para la estatua de Psamético I

El jefe de restauración del museo, Moamen Othman, explicó que la estatua debe adaptarse a un ambiente completamente distinto del que estuvo durante siglos, por lo que el proceso de ajuste ambiental llevará aproximadamente tres meses.

Una vez restaurada, la figura será trasladada al Gran Museo Egipcio, aún no inaugurado, ubicado cerca de las pirámides de Giza. Allí formará parte de una de las colecciones arqueológicas más importantes del mundo, con el objetivo de convertirse en un nuevo atractivo para visitantes internacionales.