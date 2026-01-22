Las excavaciones en la región de Harlaa revelaron una ciudad olvidada clave para el comercio y la historia religiosa de África oriental.

Durante siglos, una zona del este de Etiopía estuvo rodeada por un misterio que alimentó leyendas locales sobre la existencia de gigantes. Las enormes construcciones de piedra del antiguo asentamiento de Harlaa llevaron a los pobladores a creer que solo seres de tamaño extraordinario pudieron haber levantado esas estructuras.

Esa interpretación fue puesta en duda tras un reciente hallazgo arqueológico liderado por científicos británicos, quienes excavaron una ciudad olvidada con más de mil años de antigüedad. El descubrimiento permitió reconstruir la historia real del sitio y desmontar uno de los mitos más persistentes de la región.

Las investigaciones no solo aportaron evidencia sobre quiénes habitaron Harlaa, sino que también revelaron que se trató de un centro urbano clave para el comercio internacional y la expansión del islam en África oriental, con conexiones que se extendían mucho más allá del continente.

El mito de la “Ciudad de Gigantes” y lo que revelaron las excavaciones

La creencia de que Harlaa había sido habitada por gigantes surgió a partir de sus imponentes muros y edificios construidos con bloques de piedra de gran tamaño. Para las comunidades locales, estas estructuras no podían haber sido levantadas por personas comunes, lo que dio origen a relatos transmitidos de generación en generación.

Las excavaciones en la región de Harlaa revelaron una ciudad olvidada clave para el comercio y la historia religiosa de África oriental. Prof. Tim Insoll, Universidad de Exeter

No obstante, el análisis de tumbas humanas realizado por el equipo de la Universidad de Éxeter demostró que los individuos enterrados eran adultos jóvenes y adolescentes de estatura normal, e incluso ligeramente inferior a la actual. Según los arqueólogos, la evidencia científica confirma que la idea de los gigantes pertenece al ámbito de la leyenda y no a la realidad histórica.

Harlaa, un centro comercial conectado con África, Asia y Medio Oriente

Las excavaciones permitieron descubrir artefactos provenientes de regiones lejanas como Egipto, India, China, Yemen, Madagascar y las Maldivas. Estos hallazgos indican que Harlaa fue un nodo estratégico dentro de las rutas comerciales que unían el Mar Rojo, el océano Índico y otros puntos clave del comercio antiguo.

El análisis de tumbas humanas confirmó que los habitantes tenían estatura normal, descartando la creencia de gigantes. Prof. Tim Insoll, Universidad de Exeter

Joyas, piedras preciosas y objetos de lujo hallados en el sitio reflejan que se trataba de una ciudad rica y cosmopolita, habitada por una comunidad diversa de comerciantes locales y extranjeros. Para los investigadores, este descubrimiento redefine el papel de Etiopía en las redes comerciales internacionales del pasado.

El rol clave de Harlaa en la expansión temprana del islam

Entre los hallazgos más significativos se encuentra una mezquita del siglo XII, cuya arquitectura presenta similitudes con templos encontrados en Tanzania y Somalilandia. Este elemento confirma que Harlaa tuvo un papel relevante en las primeras etapas de la islamización de África oriental.

Los arqueólogos señalaron que la ciudad mantuvo fuertes vínculos religiosos y culturales con otros centros islámicos de la región, en un contexto de convivencia con tradiciones cristianas muy antiguas en Etiopía. Las próximas excavaciones buscarán profundizar en cómo se articulaban estas comunidades y cuál fue el impacto histórico del asentamiento.