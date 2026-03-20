En medio del auge digital de comunidades que se identifican con animales, han comenzado a circular dos dudas puntuales. Una entre fieles cristianos en Colombia: ¿los therians aparecen en la Biblia? Y otra entre la sociedad en general: ¿cuál es la diferencia con un furry? Aunque en plataformas como TikTok y otras redes sociales el término se ha viralizado con fuerza, no existe ninguna mención directa a los therians en las Escrituras, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento. El debate, sin embargo, ha tomado fuerza por una coincidencia lingüística que ha generado confusión. Algunos usuarios han vinculado la palabra “therian” con el término griego θηρίον (therion), que aparece en el libro del Apocalipsis. Allí, la palabra se traduce como “bestia” y se utiliza en un contexto simbólico para describir figuras asociadas al mal, como la bestia que surge del mar y la bestia que emerge de la tierra. En el capítulo 13, el texto emplea “therion” para representar poderes opuestos a Dios, dentro de un lenguaje profundamente simbólico y apocalíptico. Sin embargo, expertos en teología aclaran que esa coincidencia etimológica no implica ninguna relación con el fenómeno contemporáneo de los therians. Es decir, aunque las palabras suenan parecidas, no hablan de lo mismo ni pertenecen al mismo contexto histórico o doctrinal. No. El término “therian” es moderno y no forma parte de los textos bíblicos. La Biblia fue escrita a lo largo de más de mil años, en contextos culturales y religiosos muy distintos al mundo digital actual. El concepto de therian surge en comunidades contemporáneas para describir a personas que sienten una identificación psicológica o espiritual con un animal no humano. No se trata de una transformación física ni de una doctrina religiosa, sino de una vivencia interna de identidad. Por eso, desde una perspectiva estrictamente bíblica, no existe ninguna referencia directa ni indirecta a esta subcultura. Respecto al otro debate que circula en redes sociales en Colombia, los términos therian y furry suelen confundirse, pero no significan lo mismo. La diferencia central está en la forma en que cada grupo entiende su vínculo con los animales. Por un lado, el furry hace parte de un fandom organizado alrededor del arte, la creatividad y la socialización con personajes animales antropomórficos, es decir, con rasgos humanos. Quienes se identifican como furries no creen ser animales: disfrutan crear historias, ilustraciones o avatares propios —conocidos como “fursonas”— que funcionan como una representación simbólica o creativa dentro de la comunidad. Se trata de una afición comparable al cosplay o a otros grupos de fans. En cambio, los therian plantean una experiencia distinta. Algunas personas dentro de esta tendencia aseguran sentir una identificación psicológica o espiritual con un animal específico, hasta el punto de considerar que su identidad no es completamente humana. Esta vivencia no gira en torno a un fandom artístico, sino a una percepción interna de identidad. El término proviene de “therianthropy” y se usa para describir a personas que sienten una conexión profunda con un animal específico, ya sea a nivel emocional, simbólico o espiritual. En Colombia, el fenómeno ha empezado a ser más visible a través de redes sociales, donde jóvenes comparten experiencias y estéticas asociadas a esta identidad. Especialistas en psicología explican que estos movimientos suelen aparecer como formas de diferenciación generacional, similares a antiguas tribus urbanas. Para algunos adolescentes, puede ser una exploración simbólica; en otros casos, podría estar relacionado con procesos emocionales que requieren acompañamiento profesional. Lo que sí coinciden expertos en teología y salud mental es que no se debe estigmatizar ni simplificar el fenómeno.