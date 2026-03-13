Las autoridades locales y los promotores del nuevo distrito presentaron oficialmente el proyecto, subrayando el valor simbólico del oro para la economía, el turismo y la cultura de la ciudad. Este desarrollo es parte del recientemente inaugurado Dubai Gold District, un espacio que albergará más de mil tiendas especializadas en oro, joyería, perfumería, cosmética y productos de lujo, con el objetivo de establecer a la ciudad como un epicentro mundial del comercio del oro. Las autoridades urbanas han anunciado un proyecto ambicioso que transformará el paisaje comercial y turístico de la ciudad: la construcción de una calle pavimentada con oro dentro de este nuevo distrito destinado al comercio del metal precioso. El Dubai Gold District representa un nuevo desarrollo urbano diseñado para integrar todas las actividades vinculadas al oro y la joyería en un único espacio. Esta área ha sido concebida como un centro global para la venta de oro, abarcando comercio mayorista, negociación, inversiones y servicios conexos. Este distrito es parte de un plan de regeneración del histórico barrio de Deira, célebre por su tradicional mercado de oro, donde se han realizado intercambios de metales preciosos durante varias décadas. La iniciativa tiene como objetivo fusionar esa rica tradición con infraestructura contemporánea para fortalecer el estatus de la ciudad como un destino líder en el comercio de oro. Más allá de su valor simbólico, esta calle pretende actuar como un ícono que combine el patrimonio cultural ligado al oro con la innovación arquitectónica, celebrando la importancia histórica y contemporánea del metal precioso en la ciudad. La Gold Street —así ha sido bautizada la vía pavimentada con oro— se posiciona como la característica emblemática del distrito. Aunque todavía no se han divulgado datos técnicos completos ni una fecha exacta de inauguración, las autoridades han confirmado que la calle será construida “utilizando elementos de oro” y funcionará como una atracción distintiva dentro del entorno comercial. Una de las características más destacadas del Dubai Gold District es su extensa variedad de tiendas y servicios. Este espacio albergará a más de 1000 minoristas especializados en categorías tales como: Se anticipa que entre las marcas presentes se encuentren reconocidos nombres tanto regionales como internacionales, con tiendas insignia que fortalecerán la diversidad del distrito. El proyecto también se alinea con el objetivo estratégico de fortalecer la posición de la ciudad como un centro global de comercio de metales preciosos, respaldado por cifras de exportación y comercio ya significativas en el sector del oro. Además, el desarrollo incluirá seis hoteles y servicios de apoyo diseñados para facilitar la visita de compradores y turistas extranjeros. Esta infraestructura adicional busca potenciar la experiencia de quienes vienen a comprar, invertir o explorar el sector del oro en un entorno moderno y organizado.