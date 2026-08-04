Este martes, 4 de agosto de 2026, la cotización delreal llegó a 623.1442 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 1,19%.

En el mercado del Real, la cotización retrocedió un 1.50% en la última semana y acumula un descenso del 10.50% en el último año.

La cotización de las principales divisas en Colombia.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos diez días, el Real empezó estable, encadenó dos caídas, luego dos avances, alternó vaivenes con otra pausa y terminó cerca del punto de partida, sin tendencia definida.

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 30.65%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones en comparación con la volatilidad anual del 15.62%.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva en comparación con días anteriores. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado y un posible fortalecimiento de la moneda.

¿Cuánto sale comprar 100 reales?

El costo de comprar 100 reales en Colombia es de 62314.42348906987 pesos colombianos; 200 reales cuestan 124628.84697813974 pesos colombianos y 500 reales cuestan 311572.11744534935 pesos colombianos.