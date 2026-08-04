En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este martes, 4 de agosto de 2026 llegó a 3688.89 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 6,99%.

La cotización del Euro subió 4.93% en la última semana, pero cae -17.16% en el último año, mostrando un repunte reciente pese a una tendencia anual negativa.

Fuente: narrativas-co

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos diez días, el Euro mostró volatilidad con predominio de avances (6 subidas y 4 caídas), sin jornadas planas y cerró el periodo al alza, sugiriendo una leve tendencia ascendente.

La cotización del Euro hoy refleja una tendencia al alza en comparación con los días anteriores. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la moneda en el mercado.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

un 6.99%.

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

Las personas que deseen comprar 100 euros en Colombia deben pagar 368888.99 pesos colombianos; 200 euros cuestan 737777.98 pesos colombianos y 500 euros cuestan 1844444.95 pesos colombianos.