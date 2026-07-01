La sanción aplica en casos específicos establecidos por la ley.

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Las autoridades de tránsito y transporte en Colombia pueden ordenar la inmovilización de vehículos cuando comprueban que están prestando un servicio de transporte público sin contar con la autorización legal para hacerlo.

La medida está contemplada en el artículo 49, literal e, de la Ley 336 de 1996, que faculta la inmovilización de los automotores que operen en un servicio no autorizado, situación en la que pueden encontrarse vehículos particulares utilizados para plataformas como Uber o InDrive cuando no cumplen con la normativa vigente.

La disposición hace parte del Estatuto Nacional de Transporte y busca garantizar que el transporte público de pasajeros sea prestado únicamente por vehículos y empresas habilitadas por las autoridades competentes. Además de la inmovilización, la norma contempla otras consecuencias en caso de reincidencia.

¿Qué dice la Ley 336 de 1996 sobre la inmovilización de vehículos por transporte no autorizado?

El artículo 49, literal e, de la Ley 336 de 1996 establece que procede la inmovilización cuando se compruebe que un vehículo:

No reúne las condiciones técnico-mecánicas requeridas para operar.

Está prestando un servicio de transporte no autorizado. En este último escenario, la norma señala que el vehículo podrá ser inmovilizado hasta por tres meses.

Asimismo, la ley dispone que, si existe reincidencia, además de la inmovilización, el responsable podrá recibir una multa de entre cinco (5) y veinte (20) salarios mínimos mensuales vigentes.

Podrán inmovilizar los vehículos de todos los conductores que incumplan esta norma de transporte.

¿Los vehículos que trabajan con Uber o InDrive pueden ser inmovilizados?

Sí, cuando las autoridades verifican que un vehículo particular está prestando un servicio de transporte público sin la habilitación exigida por la legislación colombiana.

La Ley 336 establece que el servicio público únicamente puede ser prestado por empresas habilitadas y con vehículos matriculados para esa modalidad. Por esa razón, cuando un automóvil particular es utilizado para transportar pasajeros por remuneración sin cumplir esos requisitos, las autoridades pueden aplicar la medida de inmovilización prevista en la norma.

La actuación depende de la verificación realizada durante los operativos de control y del cumplimiento de los procedimientos administrativos establecidos por la ley.

¿Cuándo termina la inmovilización de un vehículo en estos casos?

La misma Ley 336 de 1996 indica que la inmovilización no es indefinida.

Según el parágrafo del artículo 49, la medida finaliza cuando:

Desaparecen las causas que dieron origen a la inmovilización.

Se resuelve la situación administrativa correspondiente.

Se adopta una decisión judicial, cuando sea el caso.

Esto significa que el propietario deberá cumplir los requisitos o resolver el procedimiento adelantado por la autoridad competente antes de recuperar el vehículo.

¿Qué vehículos están autorizados para prestar servicio público de transporte?

La legislación colombiana exige que el transporte público de pasajeros sea prestado por vehículos que cumplan varios requisitos legales, entre ellos:

Estar matriculados como vehículos de servicio público.

Pertenecer o estar vinculados a una empresa de transporte legalmente habilitada.

Contar con los permisos exigidos por el Ministerio de Transporte y las autoridades competentes.

Cumplir con las condiciones técnicas, de seguridad y documentación establecidas en la normativa.

Estas exigencias buscan garantizar la seguridad de los usuarios y asegurar que la prestación del servicio se realice bajo las condiciones previstas por la ley.