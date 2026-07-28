Cali coordina un amplio dispositivo de seguridad para la posesión presidencial prevista para el próximo 7 de agosto.

Cali avanza en los preparativos para recibir la ceremonia de posesión del presidente electo Abelardo de la Espriella, prevista para el 7 de agosto, con un operativo especial que involucra a la Alcaldía, la Gobernación del Valle del Cauca, la Fuerza Pública y otras autoridades. Luego de un consejo de seguridad, se definieron las primeras medidas para garantizar el desarrollo del evento.

El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó que se instalará un Puesto de Mando Unificado (PMU) para hacer seguimiento permanente a la organización del dispositivo de seguridad y coordinar la respuesta ante cualquier eventualidad durante la jornada.

Además, la administración distrital anunció una recompensa de hasta $500 millones COP para quienes suministren información que permita prevenir amenazas, atentados o alteraciones del orden público , incluyendo reportes sobre armas, drones o vehículos sospechosos.

El plan de seguridad que prepara Cali para el 7 de agosto

Tras el consejo de seguridad, las autoridades señalaron que el objetivo es garantizar condiciones de tranquilidad para las delegaciones nacionales e internacionales, así como para los ciudadanos que participen o acompañen la jornada.

El alcalde Alejandro Eder aseguró que la ciudad respetará las manifestaciones pacíficas que se desarrollen dentro del marco de la ley, pero reiteró que las autoridades actuarán frente a hechos de vandalismo, violencia o bloqueos que puedan afectar el orden público.

Cali se está preparando para recibir al país el 7 de agosto.



Junto con la gobernadora, la Fuerza Pública y las demás autoridades, adelantamos un consejo de seguridad para definir todas las medidas de protección para este importante evento.



Hemos dispuesto una recompensa de… pic.twitter.com/h4pSsl46QC — Alejandro Eder (@alejoeder) July 28, 2026

La Arena USC sería el escenario elegido para la posesión presidencial

La gobernadora del Valle del Cauca, Dilian Francisca Toro, confirmó a Semana que el lugar previsto para la ceremonia es la Arena USC, el auditorio principal de la Universidad Santiago de Cali, ubicada en la sede Pampalinda. Durante el consejo de seguridad también se descartaron otras alternativas que habían sido consideradas previamente.

Por su parte, el medio local 90 Minutos informó que la elección de la Arena USC depende de algunos aspectos logísticos, aunque ya se han adelantado acercamientos entre la institución educativa y el equipo del presidente electo para la organización del evento.

Por qué fue escogida la Arena USC

De acuerdo con información recopilada por medios locales, la Arena USC Carlos Andrés Pérez Galindo fue inaugurada en diciembre de 2024 como un centro multipropósito diseñado para albergar congresos, eventos académicos, espectáculos y ceremonias de gran formato.

La Arena USC aparece como el escenario elegido para recibir a autoridades, delegaciones e invitados nacionales e internacionales. Universidad de Cali

El recinto cuenta con un auditorio equipado para recibir a más de 2.200 asistentes, zonas VIP y preferenciales, sistemas profesionales de sonido e iluminación, pantallas integradas, aire acondicionado central y un parqueadero con más de 800 espacios, características que facilitan la logística y los esquemas de seguridad requeridos para un evento de esta magnitud.

Por qué la posesión se realizará en Cali

El presidente electo explicó en sus redes sociales que inicialmente había previsto realizar la ceremonia en Popayán, pero señaló que las condiciones climáticas y la actividad volcánica reportada en esa zona impidieron mantener esa opción debido a las dificultades operativas, entre ellas el cierre del aeropuerto.

Asimismo, indicó que la elección de Cali también responde a su intención de rendir homenaje a los soldados y policías de Colombia, mientras que distintos sectores del Valle del Cauca interpretaron la realización de la ceremonia fuera de Bogotá como un gesto de descentralización y una oportunidad para fortalecer la presencia institucional en las regiones.