Cáscara de banana y agua con bicarbonato: por qué recomiendan esta mezcla y para qué sirve.

En redes sociales como TikTok, se viralizó una receta casera que sorprende por su utilidad y bajo costo. Se trata de una mezcla que combina cáscara de banana, agua y bicarbonato de sodio.
Aunque parece una fórmula improvisada, este preparado sirve para limpiar metales, desinfectar superficies y mejorar el estado de las plantas.
La tendencia crece porque ofrece una alternativa natural a los productos químicos tradicionales. Además, se puede hacer en casa con ingredientes que casi todos tienen a mano.
¿Cómo se prepara la mezcla casera?
Para hacer esta solución, se necesita:
- 1 cáscara de banana
- 1 vaso de agua
- 1 cucharada de bicarbonato de sodio
Se licúan todos los ingredientes hasta lograr una pasta líquida. El resultado se puede aplicar directamente sobre objetos o superficies, o usar como fertilizante en macetas y jardines.
Para qué sirve y cómo usarla
1. Limpieza de acero inoxidable: la mezcla ayuda a sacar manchas, devolver el brillo y eliminar olores en utensilios, mesadas o electrodomésticos. Se aplica con un paño, se deja actuar unos minutos y se enjuaga con agua.
2. Fertilizante natural: la cáscara de banana aporta potasio, magnesio y otros minerales que mejoran el crecimiento de las plantas. Se puede colocar directamente en la tierra o diluir en agua para regar.
3. Neutralizador de olores: en la cocina, sirve para eliminar malos olores en el tacho de basura, el fregadero o la heladera. El bicarbonato potencia el efecto desodorante.
¿Qué tener en cuenta?
- No reemplaza todos los productos industriales, pero ayuda a reducir el uso de químicos.
- Es ideal para quienes buscan opciones más sustentables en el hogar.
- Se recomienda usar la mezcla recién hecha para aprovechar mejor sus propiedades.
- No se debe guardar por mucho tiempo, ya que puede fermentar.
Este truco casero se instaló como una solución práctica, económica y ecológica. Además de cuidar el ambiente, permite aprovechar residuos como la cáscara de banana, que suele terminar en la basura.