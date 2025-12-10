Adiós a la extinción: un ave histórica será la primera especie en volver a la vida después de más de 300 años (Fuente: archivo).

Redescubrimiento insólito | Un ciervo chino considerado extinto sobrevive gracias a reintroducción en Europa y Asia

La compañía estadounidense Colossal Biosciences ha revelado un avance científico sin precedentes que ha despertado tanto entusiasmo como interrogantes en la comunidad internacional.

Tras años de investigación, han logrado progresos significativos en la manipulación genética con el objetivo de recrear al dodo, ave que se extinguió hace más de tres siglos en la isla Mauricio y que se ha convertido en un símbolo de la extinción.

Este proceso es complejo y se basa en el ADN recuperado de restos históricos, combinándolo con tecnologías de edición genómica de última generación. La posibilidad de que esta especie vuelva a caminar entre nosotros es un tema de gran interés y debate.

El anuncio ha generado un gran revuelo en el ámbito científico y en la sociedad, planteando preguntas sobre las implicaciones éticas y ecológicas de tal reintroducción. La expectativa de ver al dodo nuevamente en su hábitat natural es, sin duda, un hito en la historia de la biología y la conservación.

Regreso del dodo: ¿cuándo volvería a la vida?

Los investigadores han confirmado que el proyecto se encuentra en una fase avanzada y que los primeros embriones podrían desarrollarse en un plazo de pocos años.

“Hemos logrado ensamblar un genoma completo del dodo y actualmente estamos trabajando en células embrionarias”, afirmaron representantes de la empresa.

El plan contempla la utilización de palomas de Nicobar, las parientes vivas más cercanas del dodo, como base para la edición genética. A partir de estas aves, los científicos esperan introducir las características distintivas del ave extinta, con el objetivo de devolverle la vida tras tres siglos de ausencia .

Adiós a la extinción: un ave histórica será la primera especie en volver a la vida después de más de 300 años.

¿Cómo es el proceso para regresar al dodo a la vida?

El proceso presenta diversas dificultades. Requiere de múltiples pruebas de laboratorio, simulaciones biológicas y un sistema de gestación controlada para asegurar la viabilidad de los futuros ejemplares. Cada etapa implica superar obstáculos que, hasta hace poco, se consideraban insuperables.

Los expertos advierten que este avance no solo persigue la resurrección de un animal perdido, sino que también busca abrir nuevas vías en la lucha contra la extinción. “El dodo es el mejor ejemplo de lo que la acción humana puede destruir, pero también de lo que la ciencia puede intentar recuperar”, afirmaron los investigadores.

Impacto y perspectivas de la manipulación genética

Más allá de su simbolismo, el retorno del dodo suscita interrogantes sobre el impacto que podría tener en los ecosistemas actuales. Algunos expertos expresan su preocupación ante la posibilidad de que una especie extinta altere el equilibrio de la fauna contemporánea, lo que podría acarrear consecuencias imprevistas.

No obstante, esta iniciativa es considerada un hito en el ámbito de la biotecnología. Los científicos subrayan que las técnicas utilizadas podrían ser aplicadas para la salvaguarda de otras especies en peligro crítico, lo que podría señalar el inicio de una nueva era en la conservación a nivel global.