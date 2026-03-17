El Aeropuerto Internacional de Navi Mumbai (NMIA) ha sido oficialmente inaugurado por el Primer Ministro Narendra Modi el 8 de octubre de 2025, marcando su presencia en el ámbito global de la aviación. Este complejo, desarrollado en gran medida por el grupo Adani, inicia su fase 1 con una capacidad inicial de 20 millones de viajeros y tiene planes de expansión que podrían alcanzar cerca de 90 millones de pasajeros anualmente. El nuevo aeropuerto representa más que una simple terminal: es una firme apuesta por la integración multimodal. De acuerdo con la página oficial del proyecto, NMIA contará con generación solar de aproximadamente 47 MW, servicios de autobuses eléctricos, un sistema automatizado de transporte para conectar terminales, así como conexiones por metro, ferrocarril, carretera e incluso taxi acuático. La inauguración llega acompañada de una serie de proyectos urbanos tales como la Línea 3 del Metro, la aplicación “Mumbai One” y programas de formación técnica, los cuales prometen transformar la movilidad y el empleo en la región metropolitana. Las empresas que operan en el aeropuerto tienen la expectativa de fomentar el mantenimiento aeronáutico (MRO) y las exportaciones agrícolas de Maharashtra. Desde su inauguración, el NMIA aliviará la presión sobre el Aeropuerto Internacional Chhatrapati Shivaji Maharaj y se enfocará en ofrecer rutas internacionales y de carga que podrían disminuir los tiempos y costos logísticos para los productores locales. La Fase 1 cuenta con terminales diseñadas para escalar hasta 90 millones de pasajeros anuales, así como áreas dedicadas a la carga fresca de frutas y pescados. Adicionalmente, el aeropuerto se conecta con la recientemente inaugurada Línea 3 del Metro (33,5 km completamente subterránea), que tiene como objetivo vincular sectores clave del sur de Mumbai de manera más eficiente, reduciendo los trayectos que actualmente requieren horas a aproximadamente 45 minutos. Esta sinergia es, según las autoridades, fundamental para establecer a Mumbai como un hub regional. El programa UDAN continúa siendo un elemento fundamental para la democratización de los viajes aéreos en India. Iniciado en 2016 con el objetivo de conectar ciudades de difícil acceso y hacer los vuelos más asequibles para la población en general, ha gestionado numerosas rutas y ha beneficiado a más de diez millones de pasajeros hasta la fecha, fomentando así la demanda interna de viajes y promoviendo el crecimiento de aerolíneas regionales. El proyecto, con un coste aproximado de Rs 19.650 millones de rupias (Fase 1), moviliza amplias cadenas de valor: construcción, mantenimiento-MRO, servicios aeroportuarios, turismo y logística. Fuentes oficiales y medios especializados destacan la importancia de este aeropuerto como un componente esencial en la estrategia nacional para transformar a la India en un centro logístico y aeronáutico. Se prevé que las operaciones comerciales de NMIA comiencen en los meses siguientes a la inauguración, con vuelos domésticos programados tentativamente para mediados de diciembre de 2025 y rutas internacionales proyectadas para febrero de 2026. Las fases posteriores incluirán la construcción de una segunda pista, terminales adicionales y otras expansiones operativas, lo que permitirá aumentar la capacidad más allá de la fase 1. Se estima que el aeropuerto generará más de 200.000 empleos directos e indirectos a lo largo de su desarrollo completo, consolidando a Mumbai como una puerta de entrada a Asia y como un referente en sostenibilidad aeroportuaria e infraestructuras de nueva generación.