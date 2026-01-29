La obra, desarrollada con tecnología alemana y capacidad ampliada, transformará la zona en un complejo deportivo y cultural de referencia para América Latina. (Fuente: Shutterstock)

Bogotá inició oficialmente el proceso para levantar un nuevo estadio de fútbol que reemplazará al histórico Nemesio Camacho El Campín. La ciudad apuesta por una infraestructura de última generación equipada con tecnología alemana, diseñada para convertirse en uno de los escenarios deportivos y culturales más avanzados de América Latina.

La obra forma parte de un proyecto integral que ampliará la capacidad del recinto y transformará la zona en un polo de entretenimiento, cultura y deporte.

Se espera que la construcción genere miles de empleos directos e indirectos, además de incentivar la reactivación económica del sector.

Comienza la construcción del nuevo estadio de fútbol

El Distrito confirmó el inicio del proyecto para construir un estadio completamente nuevo en el mismo complejo donde actualmente funciona El Campín. La obra se ejecutará bajo un modelo de Asociación Público-Privada, lo que permitirá desarrollar un recinto moderno sin suspender las actividades deportivas y de espectáculos que hoy se realizan en el estadio existente.

La obra transformará por completo la zona de El Campín y promete convertirse en un punto de referencia para el deporte, la cultura y el entretenimiento en América Latina.

Para minimizar el impacto, las primeras etapas se llevarán a cabo en áreas aledañas, como las canchas externas, mientras El Campín continúa en funcionamiento. Una vez finalizado el nuevo escenario, el estadio actual será demolido para completar la transformación del complejo.

Un estadio con capacidad ampliada y tecnología alemana de última generación

El nuevo estadio tendrá capacidad para 50.000 espectadores, zonas premium, accesos eficientes, espacios comerciales, servicios gastronómicos, hotelería y áreas recreativas. Incorporará tecnología alemana en sistemas como la cubierta, la acústica, la iluminación y la grama híbrida, lo que permitirá recibir eventos de talla internacional con estándares similares a los de estadios europeos.

Además de los espacios deportivos, el proyecto incluirá un auditorio diseñado para albergar a la Orquesta Filarmónica de Bogotá, convirtiendo el recinto en un centro cultural multifuncional.

El nuevo estadio representa una de las inversiones más ambiciosas en infraestructura deportiva para Colombia y la región.

Obras por etapas para mantener la actividad futbolística en Bogotá

Según el cronograma oficial, la construcción iniciará durante marzo de 2026. El plan contempla obras por etapas que permitirán mantener abiertos los accesos actuales y continuar con partidos, conciertos y espectáculos mientras avanza la construcción.

La entrega del nuevo estadio está prevista para finales de 2027, momento en el que Bogotá contará con una infraestructura moderna adaptada a las necesidades deportivas y escénicas actuales. Tras su inauguración, se procederá a la demolición del estadio vigente.