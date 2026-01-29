Tiemblan EE.UU, Rusia y China: dos naciones latinoamericanas están a punto de conquistar la economía global y las coaliciones internacionales para siempre.

América Latina atraviesa un cambio profundo que avanza sin grandes titulares, pero con efectos de largo alcance. En medio de un escenario internacional marcado por tensiones y reacomodamientos, Brasil y México comienzan a consolidarse como actores centrales dentro de la economía global. Su peso demográfico, capacidad productiva y rol estratégico en el comercio internacional los posicionan como países capaces de disputar protagonismo.

Las potencias que transformarán el equilibrio mundial

Este giro no es una intuición aislada, sino el resultado de proyecciones económicas elaboradas por consultoras y bancos internacionales. Informes de referencia, como los de PwC y Standard Chartered, anticipan que ambas naciones podrían ubicarse entre las diez economías más grandes del mundo antes de 2030, si se mide el desempeño por PIB en Paridad de Poder Adquisitivo. De concretarse estas previsiones, el mapa del poder económico global experimentaría un reordenamiento significativo, con América Latina ocupando un lugar mucho más influyente.

El ascenso de Brasil y México no se justifica únicamente por su tamaño y abundancia de recursos naturales, sino también por una transformación productiva y tecnológica sin precedentes, que los posiciona como actores clave en la emergente economía multipolar.

Mientras Estados Unidos, China y Rusia compiten por la hegemonía, América Latina se prepara para reivindicar su lugar en la toma de decisiones a nivel global.

Cuál es el nuevo mapa del poder latinoamericano y su impacto en las alianzas globales

Expertos señalan que el crecimiento simultáneo de Brasil y México generará un reacomodo en las alianzas económicas y políticas internacionales, con repercusiones directas en el comercio, la energía y la diplomacia a nivel global.Brasil fortalece su posición en los BRICS, consolidando su vínculo con China, India y Rusia y proyectando su influencia sobre el sur global.

México, por su parte, aprovecha su integración al bloque norteamericano, pero con una perspectiva cada vez más autónoma, diversificando sus relaciones con Europa y Asia, lo que le otorga una mayor flexibilidad en su política exterior.Ambos países operan como puentes estratégicos entre Oriente y Occidente, un rol que los convierte en actores esenciales en el tablero geopolítico contemporáneo.

Proyecciones del PIB de México y Brasil para 2030

Las cifras son contundentes:

Brasil alcanzaría un PIB superior a los USD 4,4 billones , impulsado por el crecimiento del sector energético, la minería sostenible y la expansión tecnológica.

México, en tanto, rondaría los USD 3,6 billones, con una economía fundamentada en la innovación, la manufactura avanzada y el uso de energías limpias.

Estos valores no solo los posicionarían por encima de diversas economías europeas, sino que también los consolidarían como líderes naturales en el desarrollo de América Latina.