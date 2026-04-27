Un barco pirata, citado en las historias populares de Tonga, fue descubierto en las costas del Pacífico de ese país tras hundirse en el siglo XIX con la bodega llena de tesoros. Según la leyenda, el “Port-au-Prince”, un barco corsario de bandera británica, fue atacado por los guerreros locales en 1806 tras arribar en Tonga, donde la mayor parte de su tripulación fue masacrada por orden del rey Ulukalala Finau II. Un buceador local se topó recientemente con un navío cuyas características era similares a la del legendario buque pirata frente a la isla de Foa, afirmó la portavoz del ministerio de Turismo local, Sandra Fifita. “Se cree que el navío pueda albergar una considerable cantidad de cobre, plata y oro en sus bodegas, así como numerosos candelabros de plata, bandejas de incienso, crucifijos y cálices”, señaló en un comunicado. “Este es un hallazgo significativo para el pueblo de Tonga. Este naufragio revelará una gran cantidad de información sobre la historia de Tonga y, específicamente, sobre las islas de Ha’apai", explica Fifita. Varios grupos de buzos locales se encuentran mapeando la zona para registrar y enviar los datos al Museo Marítimo de Greenwich, en Inglaterra. El “Port-au-Prince” fue construido en Francia, pero la armada británica lo capturó en la capital de Haití, que da nombre al buque, y fue enviado al “Nuevo Mundo” con el objetivo de atacar y saquear a los barcos españoles. En 1805, bajo el mandato del Capitán Duck, fue trasladado a las aguas del Pacífico para la caza de ballenas. Según los libros que estudian la época precristiana de Tonga, el rey ordenó que el barco fuera hundido con todo su tesoro a bordo tras rescatar el hierro y los cañones de la nave. Fuente: EFE