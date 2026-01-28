La infección puede derivar en encefalitis severa y presenta tasas de mortalidad de hasta el 75% en algunos brotes.

El virus Nipah volvió a encender las alertas de la comunidad médica internacional por su alta letalidad y su capacidad de transmitirse de animales a humanos, e incluso entre personas. Se trata de un patógeno emergente que, aunque poco conocido, figura entre las mayores amenazas pandémicas potenciales.

Detectado por primera vez en Asia a fines del siglo pasado, este virus no cuenta con vacuna ni tratamiento específico aprobado, lo que obliga a centrar los esfuerzos en la prevención y el control de brotes. Cada nuevo caso reactiva los protocolos de vigilancia epidemiológica en distintos países.

La Organización Mundial de la Salud mantiene al Nipah dentro de su lista de enfermedades prioritarias, debido a su impacto clínico, su rápida evolución y la posibilidad de generar emergencias sanitarias en regiones con sistemas de salud limitados.

¿Qué es el virus Nipah y por qué es considerado altamente peligroso?

El virus Nipah es un patógeno zoonótico cuyo reservorio natural son los murciélagos frugívoros, conocidos como murciélagos de la fruta. Desde estos animales puede pasar a especies domésticas, como los cerdos, y posteriormente infectar a las personas. Fue identificado por primera vez en 1999 durante un brote en Malasia.

En humanos, la infección puede comenzar con síntomas similares a los de una gripe, pero en muchos casos progresa rápidamente hacia una encefalitis severa, caracterizada por inflamación cerebral, convulsiones y alteraciones del estado de conciencia. La tasa de mortalidad registrada en distintos brotes oscila entre el 40% y el 75%, una cifra que explica la preocupación constante de las autoridades sanitarias.

Cómo se contagia el virus Nipah entre animales y personas

La transmisión puede producirse por contacto directo con animales infectados o con secreciones de murciélagos, así como por el consumo de alimentos contaminados, especialmente frutas o savia de palma expuestas a saliva u orina de estos animales.

También se ha documentado contagio de persona a persona, principalmente a través del contacto estrecho con fluidos corporales como saliva, sangre o secreciones respiratorias. Esta vía de transmisión ha sido determinante en la propagación de brotes en entornos familiares y hospitales, lo que obliga a extremar las medidas de aislamiento y protección.

Prevención del virus Nipah: qué medidas recomiendan los expertos

Ante la ausencia de una vacuna, la prevención se apoya en reducir la exposición al virus. Las recomendaciones incluyen lavar y pelar frutas antes de consumirlas, evitar productos que hayan estado en contacto con animales y no ingerir savia de palma cruda en zonas donde circula el patógeno.

Además, se aconseja evitar el contacto con murciélagos o animales enfermos, mantener una higiene frecuente de manos y utilizar equipos de protección al manipular ganado. En caso de brotes, los sistemas de salud refuerzan el aislamiento de pacientes y el uso de elementos de protección personal para cortar las cadenas de transmisión.

Los especialistas subrayan que la vigilancia temprana y la respuesta rápida resultan clave para contener el virus Nipah y prevenir escenarios de mayor impacto, mientras continúan las investigaciones para desarrollar tratamientos y vacunas que permitan enfrentar futuras emergencias sanitarias.