Colombia ha realizado un avance significativo en el fortalecimiento de su capacidad marítima mediante la incorporación del patrullero oceánico ARC 24 de Julio, una embarcación de última tecnología que representa un hito tanto para la Armada como para la industria naval del país. Este patrullero es el cuarto OPV de la institución y a su vez, se distingue por ser el primero completamente diseñado y construido en Colombia, según lo indican fuentes especializadas. La embarcación, desarrollada por el astillero estatal Cotecmar en Cartagena, fue presentada oficialmente en el presente año y tiene como objetivo ampliar el rango de operaciones en las regiones del Caribe y el Pacífico. El ARC 24 de Julio se distingue por un conjunto de capacidades avanzadas que lo consolidan como una de las plataformas más modernas en la región. Entre sus características más relevantes se incluyen sistemas de navegación y vigilancia de largo alcance, así como sensores de última generación y equipos diseñados para operar durante extensos periodos sin necesidad de apoyo logístico. La embarcación posee 93 metros de eslora, un desplazamiento aproximado de 2665 toneladas y una autonomía que le permite operar hasta 40 días continuos. Esto le otorga la capacidad de cubrir amplias áreas marítimas en misiones de patrullaje, control de tráfico, protección ambiental y combate al crimen transnacional. Adicionalmente, está equipada para llevar a cabo operaciones de búsqueda y rescate, evacuaciones y apoyo humanitario en situaciones de desastres naturales. De acuerdo con la información oficial publicada por fuentes militares y medios especializados, el patrullero se encuentra en la fase final de integración y pruebas. La Armada Nacional proyecta que el ARC 24 de Julio entre en operaciones durante 2025, una vez completados los procesos de certificación, alistamiento y entrenamiento de su tripulación. Con su incorporación, Colombia no solo suma una nueva embarcación moderna a su flota, sino que consolida su capacidad de fabricar buques de alta complejidad dentro del país. Este avance fortalece la industria naval nacional y abre la puerta a nuevos desarrollos estratégicos.