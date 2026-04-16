El calendario escolar en Colombia ya tiene definidas varias fechas clave que impactarán directamente en la rutina de estudiantes y familias. En particular, los próximos feriados generan un esquema que permitirá un descanso prolongado para alumnos de primaria y secundaria. Estas jornadas no solo responden a conmemoraciones religiosas y laborales, sino que también forman parte del cronograma oficial establecido para el año académico, respetando los tiempos de descanso contemplados por la normativa educativa. Con la llegada de estos feriados, muchos hogares comienzan a organizar actividades, viajes cortos o simplemente aprovechar el tiempo libre, en medio de un año escolar que mantiene su estructura habitual. De acuerdo con el calendario oficial, los estudiantes tendrán varios días sin clases distribuidos en diferentes semanas. El primero será el viernes 1 de mayo, correspondiente al Día del Trabajo, una fecha tradicional en el país. Luego, el descanso continuará con el lunes 18 de mayo, cuando se conmemora la Ascensión del Señor, seguido por el lunes 8 de junio, fecha de Corpus Christi, y finalmente el lunes 15 de junio, por el Sagrado Corazón de Jesús. Estas fechas, al caer en viernes y lunes, permiten generar fines de semana largos, lo que en la práctica se traduce en pausas extendidas dentro del calendario escolar. Este esquema es habitual en Colombia, donde varios feriados religiosos se trasladan al lunes para fomentar el descanso continuo. Durante estos días, las instituciones educativas suspenden actividades académicas, mientras que otras actividades económicas pueden operar con normalidad dependiendo del sector. La acumulación de estos feriados genera períodos de descanso que, si bien están contemplados, deben ser equilibrados con el cumplimiento de los contenidos académicos. Por eso, las escuelas organizan sus cronogramas para no afectar el desarrollo del año lectivo. En este sentido, el sistema educativo mantiene una planificación que permite compensar los días no laborables sin alterar los objetivos pedagógicos establecidos. Para las familias, estos fines de semana largos representan una oportunidad para reorganizar rutinas y compartir tiempo, especialmente en ciclos escolares exigentes. Además, estos descansos contribuyen a reducir la carga académica momentáneamente, lo que puede favorecer el bienestar de los estudiantes en el mediano plazo. El calendario escolar continúa avanzando con estas pausas programadas, que forman parte de la estructura educativa anual en Colombia.