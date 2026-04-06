La construcción de la Línea 1 del Metro de Bogotá avanza y se consolida como uno de los proyectos de infraestructura más importantes de América Latina. Luego de décadas de anuncios y postergaciones, la capital colombiana comienza a ver materializada una obra clave para transformar su movilidad urbana. Con más del 70% de ejecución, el proyecto ya ingresó en una etapa decisiva, con frentes de obra activos y avances visibles en viaductos, estaciones y patios operativos. Este progreso alimenta las expectativas de que el sistema pueda cumplir con los plazos previstos para su puesta en marcha. En ese contexto, crece el interés por conocer cuándo comenzarán las pruebas, en qué fecha se inaugurará oficialmente y cuándo estará disponible para el público. A continuación, los detalles más relevantes sobre el cronograma y el estado actual de la obra. La Línea 1 del Metro de Bogotá ya supera el 70% de avance, lo que marca un hito significativo para un proyecto que durante años permaneció en etapa de planificación. Actualmente, las obras se concentran en la construcción del viaducto elevado, así como en la instalación de infraestructura clave para la operación del sistema. Este nivel de ejecución refleja un ritmo sostenido de trabajo y permite proyectar que los plazos establecidos podrían cumplirse sin grandes demoras. Además, el avance incluye componentes esenciales como estaciones, sistemas eléctricos y centros de control, fundamentales para el funcionamiento integral del metro. Las primeras pruebas del sistema están previstas para 2026, cuando comenzarán a circular los trenes en tramos iniciales sin pasajeros. Esta etapa es clave para verificar el funcionamiento de los equipos, la seguridad operativa y la integración de los distintos sistemas tecnológicos. Durante este período, se evaluarán aspectos como la señalización, la respuesta de los trenes y la coordinación general del servicio. Estas pruebas permitirán detectar posibles fallas y ajustar el sistema antes de su puesta en marcha definitiva. El cronograma oficial prevé que la infraestructura de la Línea 1 del Metro de Bogotá esté finalizada hacia mediados de 2027. Una vez concluida la obra civil, comenzará una etapa de pruebas operativas completas que se extenderá durante varios meses. Esta fase es habitual en sistemas de transporte de gran escala y resulta fundamental para garantizar que el servicio funcione de manera segura y eficiente antes de su apertura al público. La operación comercial del Metro de Bogotá está prevista para 2028, momento en el que los usuarios podrán comenzar a utilizar el servicio de manera regular. Este hito marcará un cambio estructural en la movilidad de la ciudad. Una vez en funcionamiento, el sistema permitirá reducir tiempos de traslado, mejorar la conectividad y aliviar la congestión del transporte público actual. De esta manera, Bogotá se sumará a otras grandes capitales de la región que cuentan con red de metro.