La Línea 1 del Metro de Bogotá se consolidará como una de las primeras líneas más extensas de América Latina, superando en kilómetros iniciales a sistemas históricos como los de Ciudad de México, São Paulo, Santiago, Río de Janeiro, Quito, Panamá, Santo Domingo y Buenos Aires. Con 23,9 kilómetros de trazado elevado, el proyecto colombiano no solo rompe récords nacionales, sino que se ubica por encima de las primeras fases inauguradas en esas ciudades, convirtiendo a Colombia en el país latino con la línea inicial de metro más extensa del continente. Actualmente, la obra registra un avance del 72,13 % y avanza hacia la etapa de pruebas técnicas en 2026, mientras mantiene la meta de operación comercial en 2028. La Línea 1 tendrá 23,9 kilómetros de longitud, una cifra que la pone por encima de las primeras líneas de: Este dato convierte a Bogotá en protagonista regional, pues mientras otras capitales ampliaron sus sistemas con el paso de los años, Colombia iniciará su red metro con una de las líneas base más largas de América Latina. El sistema transportará 72.000 pasajeros por hora/sentido, beneficiando directamente a cerca de tres millones de habitantes de 78 barrios en nueve localidades. Cuando entre en operación comercial plena, proyectada para marzo de 2028, movilizará aproximadamente 1’050.000 personas al día, con una velocidad comercial de 43 km/h, aunque los trenes podrán alcanzar hasta 80 km/h. Esto se traducirá en un ahorro de hasta dos horas diarias en desplazamientos, especialmente en trayectos como Bosa–calle 72, que pasarán a realizarse en apenas 27 minutos. El trazado iniciará en la localidad de Bosa y terminará en la avenida Caracas con calle 72. Atravesará: Contará con 16 estaciones, de las cuales 10 estarán integradas con TransMilenio, además de 28 edificios de acceso. El viaducto tendrá una altura promedio entre 13,5 y 14 metros y el sistema contará con 4.800 cámaras de seguridad distribuidas en estaciones, trenes y patio taller. La inversión total asciende a $22,33 billones, convirtiéndose en la obra de infraestructura más importante del país. Actualmente trabajan más de 15.000 personas en el proyecto, y se estima que durante toda su ejecución se generarán alrededor de 17.000 empleos directos e indirectos. Además, 18 entidades brindan acompañamiento y seguridad a las comunidades vecinas en los seis frentes de obra activos. Sí. El Distrito proyecta su extensión hasta la calle 100 con autopista Norte, lo que permitiría descongestionar el nodo de la calle 72 e integrarse con la troncal de la avenida 68 y con el Regiotram del norte.