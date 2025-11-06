El sistema de transporte masivo TransMilenio puso en funcionamiento un nuevo tramo que fortalece la movilidad en Bogotá. Se trata del primer servicio de la troncal de la Avenida 68, una obra que comenzó su construcción en 2020 y que ahora entra en operación con la ruta MP85.

El recorrido conecta desde la Avenida 68 hasta la Avenida de las Américas, pasando por la Calle 26 y finalizando en el Museo Nacional, uniendo así el occidente con el centro de la ciudad.

Según la Alcaldía de Bogotá, esta nueva ruta beneficiará directamente a más de 85.000 usuarios diarios, quienes podrán ahorrar hasta 20 minutos por trayecto, lo que equivale a una reducción del 34 % en los tiempos de viaje.

La inauguración fue encabezada por el alcalde Carlos Fernando Galán, quien destacó que este avance es parte del plan de expansión de la red troncal.

¿Cuál es el nuevo puente que transforma la conexión vial en Bogotá?

La apertura del puente vehicular exclusivo de la Avenida 68 fue fundamental para que el nuevo servicio pudiera iniciar operaciones.

Esta estructura permitirá que los buses padrones circulen de manera continua entre el occidente y el centro de Bogotá, agilizando el tránsito y evitando los cruces que solían generar demoras.

Gracias a esta conexión, los usuarios podrán enlazar con estaciones troncales estratégicas como Centro Memoria, Quinta Paredes, CAN – British Council y Salitre El Greco – Vive Claro, además de acceder fácilmente a los puntos más concurridos del corredor de la Calle 26.

¿Cuál será el recorrido completo y los horarios del TransMilenio MP85?

De acuerdo con TransMilenio S.A., la nueva ruta MP85 operará todos los días —de lunes a domingo— entre las 5:00 a.m. y las 9:00 p.m.. Su trayecto comenzará en el Museo Nacional, avanzará por la Calle 26, conectará con la Avenida 68 y llegará hasta la Avenida de las Américas, donde realizará su retorno hacia el centro.

Durante el recorrido, los buses realizarán paradas en ocho estaciones nuevas, especialmente diseñadas para mejorar el acceso y la comodidad de los pasajeros.

Estas son las nuevas paradas habilitadas:

Clínica Universitaria Colombia – AK68 con Calle 23 (Norte-Sur)

Barrio Montevideo – AK68 con Calle 20 (Norte-Sur)

Barrio Lusitania – AK68 con Calle 12A (Norte-Sur)

Colegio Nacional Nicolás Esguerra – AK68 con Calle 11 (Norte-Sur)

Estación Pradera – AK68 con Calle 9A (Sur-Norte)

Barrio Pradera Norte – AK68 con Calle 12 (Sur-Norte)

Salud Total AK68 – AK68 con Calle 13 (Sur-Norte)

Barrio Montevideo – AK68 con Calle 19 (Sur-Norte)

Un paso clave en la expansión de la red de TransMilenio

Con la entrada en funcionamiento de esta nueva ruta y las ocho estaciones adicionales, Bogotá avanza en su objetivo de fortalecer el transporte público masivo y reducir la dependencia de los vehículos particulares.

El Distrito confirmó que durante los próximos meses continuará habilitando tramos adicionales de la troncal Avenida 68, una de las obras más grandes de movilidad en la capital, que también se integrará al Metro de Bogotá y al sistema de ciclorutas.