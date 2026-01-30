Cierran la Avenida más importante y transitada del país por obras: será por dos meses y activan desvíos obligatorios.

Cierran la Avenida más importante y transitada del país por obras (Fuente: archivo).

La Empresa Metro de Bogotá confirmó el cierre parcial de la avenida Primero de Mayo, uno de los corredores más importantes y congestionados de la capital, por los trabajos del viaducto y de la Estación 8 de la Línea 1 del Metro.

La medida comenzó el lunes 19 de enero y se extenderá hasta finales de marzo de 2026, con afectaciones en el tramo comprendido entre las carreras 50 y 51, lo que obligará a miles de conductores y usuarios del transporte público a tomar desvíos nocturnos.

¿Por qué cierran la avenida Primero de Mayo y qué obras del Metro se están haciendo?

El cierre se debe al montaje y desmontaje de un puente andamio que permitirá avanzar en la superestructura de la Estación 8 del Metro de Bogotá, una de las piezas clave del viaducto que se construye en el occidente de la ciudad. Estas labores requieren ocupar parte de la calzada para garantizar la seguridad de los operarios y de los vehículos que transitan por la zona.

Las autoridades explicaron que este tipo de intervenciones son indispensables para acelerar el cronograma del Metro y evitar que las obras se prolonguen más de lo previsto.

¿En qué tramo de la Primero de Mayo aplican los cierres viales?

Las restricciones se concentran específicamente entre las carreras 50 y 51, un punto neurálgico de conexión entre el suroccidente y el centro de Bogotá. Ese segmento es utilizado a diario por transporte público, vehículos particulares y carga, por lo que cualquier intervención tiene un impacto directo en la movilidad.

Durante el día, la vía seguirá habilitada, pero en las noches se activarán los cierres totales del tramo intervenido.

¿En qué horarios se cerrará la avenida Primero de Mayo por las obras?

Los cierres se aplicarán únicamente en horario nocturno, desde las 10:00 de la noche hasta las 5:00 de la mañana, todos los días durante cerca de dos meses. La decisión busca reducir el impacto en las horas pico, cuando la avenida soporta la mayor cantidad de tráfico.

En el día, aunque la circulación será normal, las autoridades recomiendan conducir con precaución por la presencia de maquinaria, trabajadores y señalización temporal.

¿Cuáles son los desvíos obligatorios para vehículos particulares, buses y carga?

La Secretaría Distrital de Movilidad estableció un recorrido alterno que será obligatorio para todos los tipos de vehículos que se movilicen en sentido oriente–occidente por la Primero de Mayo durante las noches de cierre:

Tomar la carrera 50 hacia el sur.

Continuar por la calle 33 sur en sentido occidente.

Subir por la carrera 51D hacia el norte, donde se podrá retomar el recorrido habitual.

Este desvío aplica tanto para carros particulares como para transporte público y vehículos de carga, por lo que se espera un incremento de flujo en estas vías del sector.

¿Qué pasa con los paraderos del SITP durante el cierre de la Primero de Mayo?

Los usuarios del transporte público también deberán estar atentos a los cambios. Durante las noches en las que esté cerrado el tramo intervenido quedarán suspendidos los paraderos identificados como 206A08 y 206B08.

En su lugar, los pasajeros deberán utilizar los paraderos 113A08 y 113B08, ubicados sobre la avenida Primero de Mayo entre las carreras 51D y 51F, que funcionarán como puntos temporales de abordaje y descenso.

¿Hasta cuándo estarán los cierres en la avenida Primero de Mayo?

El cronograma oficial indica que las restricciones se mantendrán por aproximadamente dos meses, es decir, hasta finales de marzo de 2026. La reapertura total del tramo dependerá del avance en el montaje de la estructura de la estación y del viaducto del Metro.

Si las obras se ejecutan según lo planeado, la movilidad nocturna volverá a la normalidad sin necesidad de extender los cierres.