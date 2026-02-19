Brasil ha dado un paso significativo en el ámbito del transporte regional: el Gobierno ha confirmado que el Tren de Alta Velocidad (TAV), el proyecto ferroviario más ambicioso del país, tiene ya una fecha establecida para iniciar operaciones en su ruta completa entre São Paulo, Río de Janeiro y Campinas. Este avance posiciona al TAV como el tren más rápido de América Latina, alcanzando velocidades que superan los 300 kilómetros por hora. Las autoridades estiman que ese será el punto de apertura total del trazado que conectará las tres ciudades clave del sudeste brasileño, una región que concentra millones de habitantes y más del 30 % del PIB nacional. De acuerdo con la planificación oficial del proyecto, el Gobierno brasileño proyecta que el TAV entrará en operación comercial en 2032, una vez hayan terminado las obras civiles, las pruebas de seguridad y la certificación técnica del corredor completo. La fecha se definió tras el cierre de la fase final del Estudio de Viabilidad Técnica, Económica y Ambiental, documento que direccionará la construcción y la financiación del megaproyecto, cuyo presupuesto oscila entre 10.000 y 20.000 millones de dólares, financiados mediante asociaciones público-privadas. El trazado cubrirá 510 kilómetros e incluirá estaciones intermodales, túneles y viaductos diseñados para soportar velocidades de hasta 350 km/h. Este corredor se convertirá en una alternativa para descongestionar las vías más saturadas del país y disminuir la contaminación generada por el tráfico vehicular. En su paso, el tren conectará zonas estratégicas como Volta Redonda, São José dos Campos y polos industriales, académicos y turísticos que hoy dependen del transporte terrestre tradicional. El trayecto principal entre São Paulo y Río de Janeiro tendrá una duración estimada de 1 hora y 45 minutos, reduciendo drásticamente los tiempos actuales que superan las cinco horas por carretera. La modernización tecnológica será uno de los pilares que permitirán que Brasil se posicione como referente de movilidad avanzada en América Latina. El TAV brasileño incorporará estándares tecnológicos comparables con los de redes de alta velocidad como Japón, Francia y España. Entre sus especificaciones proyectadas se encuentran: