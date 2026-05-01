El proceso sucesorio en Colombia se encuentra en pleno funcionamiento y está regido por el Código Civil. Este código establece las disposiciones bajo las cuales se distribuyen los bienes, derechos y obligaciones tras el deceso de una persona. Es común que se piense que los hijos o familiares tienen prioridad en la herencia; sin embargo, la legislación contempla situaciones en las que el cónyuge puede acceder a la totalidad de la herencia. No es correcto considerar que este marco legal sea reciente, ya que se basa en normas sucesionales previas que dictan un orden de llamados y especifican las condiciones necesarias para establecer quiénes tienen derecho a heredar y en qué proporción. Es habitual que se planteen interrogantes en relación con las circunstancias que permiten que el esposo o la esposa obtenga el 100% de la herencia y qué aspectos se deben considerar antes de llevar a cabo el procedimiento sucesorio. La ley colombiana regula a los posibles herederos en órdenes sucesorales, que se aplican de manera escalonada. La sucesión avanza a la siguiente categoría solo si no hay personas en el actual nivel. El sistema favorece inicialmente a los descendientes y, en su defecto, a otros familiares cercanos. En segundo lugar, la legislación contempla a los padres o abuelos, así como al cónyuge sobreviviente, quienes reciben de manera equitativa cualquier herencia en ausencia de descendientes. Cuando no se encuentren individuos en los niveles previamente mencionados, la norma recurre a los hermanos y cónyuge, quienes también comparten la herencia. Adicionalmente, pueden surgir sobrinos en lugar de hermanos que han fallecido y si no hay familiares en esos grados, los bienes son transferidos a una entidad pública encargada de la protección de la infancia. Las disposiciones mencionadas se encuentran estipuladas en la normativa civil que rige la sucesión intestada dentro del país. El cónyuge o compañero permanente puede atribuirse el total de los bienes, siempre y cuando se cumplan condiciones estrictas y no existan herederos con derechos preferentes en los órdenes sucesorales precedentes. Para que dicha situación se materialice, deben cumplirse simultáneamente las siguientes condiciones: La distribución del patrimonio puede realizarse por vía notarial o judicial, según exista acuerdo entre los herederos. Este procedimiento abarca la identificación de bienes, la verificación de deudas y la acreditación del vínculo familiar. Antes de llevar a cabo cualquier distribución, las autoridades o notarios examinan los documentos civiles y familiares para establecer de manera correcta quiénes poseen derecho a heredar y en qué proporción se realizará la adjudicación. Las normas procesales vigentes persiguen que la liquidación se realice de manera ordenada y verificable, con control documental y capacidad legal para testar en presencia de un testamento. En ausencia del mismo, se procede con la sucesión intestada, conforme al orden de llamados establecido en la ley.