Es fundamental que, a pesar de cumplir con el pago puntual del alquiler y los servicios, los inquilinos deben respetar todas las normas establecidas en el contrato y en la legislación vigente, según lo estipulado en la Ley 820 de 2003. Ignorar estas disposiciones puede resultar en un desalojo legal, un hecho que merece ser destacado para aquellos que residen en propiedades en arriendo. La comprensión de las normas que rigen los contratos de arrendamiento es esencial para prevenir controversias y garantizar una convivencia pacífica entre arrendadores y arrendatarios. Adicionalmente, la ley proporciona causales concretas que facultan al propietario para rescindir el contrato de manera unilateral, aun en el caso de que el pago se efectúe sin dificultades. La Ley 820 de 2003 establece un marco normativo para los contratos de arrendamiento de inmuebles urbanos destinados a vivienda, con el fin primordial de salvaguardar el derecho a una vivienda digna y asegurar la función social de la propiedad en Colombia. De acuerdo con esta legislación, los inquilinos tienen la responsabilidad de cumplir no solo con el pago puntual del arriendo, sino también con todas las obligaciones que se encuentren estipuladas tanto en el contrato como en la propia ley. El incumplimiento de alguna de estas reglas, aunque no esté directamente relacionado con el pago, puede conducir a la terminación del contrato a instancias del arrendador. Por ejemplo, disputas con vecinos, daños a la propiedad o comportamientos que perturben la paz del inmueble constituyen causales válidas para solicitar el desalojo. Una de las razones menos evidentes, pero comunes, para que un arrendador demande el desalojo es el subarriendo sin la debida autorización. La Ley 820, en su artículo 22, establece que el subarriendo, ya sea total o parcial, así como la cesión del contrato o el cambio en el uso del inmueble sin el consentimiento del propietario, constituyen razones suficientes para la finalización unilateral del contrato. Esto implica que, a pesar de que el inquilino realice el pago del alquiler y de todos los servicios de forma puntual, si decide rentar la vivienda, total o parcialmente, a terceros sin la aprobación del arrendador, podría enfrentarse a un desalojo legal. Esta práctica es considerada válida y permitida únicamente con la autorización explícita del propietario dentro del marco legal.