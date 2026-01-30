Giro en el caso Liam Gael Rodríguez: un nuevo informe forense cambia el rumbo de la investigación.

Caso Liam Gael Rodríguez: qué se sabe de la muerte del niño de 11 meses en un jardín de La Calera

La muerte del bebé Liam Gael Rodríguez, ocurrida en septiembre de 2025 en un jardín infantil del municipio de La Calera, continúa generando interrogantes luego de que se conocieran resultados periciales que modifican las hipótesis sobre lo sucedido. El caso permanece bajo investigación y ha estado marcado por dictámenes forenses con conclusiones diferentes.

El hecho se registró cuando el menor, de apenas 11 meses, perdió la vida mientras se encontraba bajo cuidado institucional.

De acuerdo con información revelada por Noticias RCN, el primer informe del Instituto Nacional de Medicina Legal señaló que la causa del fallecimiento correspondía a una sofocación por obstrucción de la vía aérea superior, catalogando inicialmente la muerte como violenta y bajo la modalidad de homicidio.

Nuevos hallazgos forenses cambiaron la hipótesis principal

Posteriormente, se conoció un análisis complementario que introdujo un giro en la investigación. Según el mismo material pericial divulgado por Noticias RCN, el menor presentaba signos de una infección asociada al virus sincitial respiratorio, el cual habría provocado una miocarditis linfocítica focal. Bajo esta evaluación, la manera de la muerte fue clasificada como natural.

Giro en el caso Liam Gael Rodríguez: un nuevo informe forense cambia el rumbo de la investigación. Freepik

Este contraste entre informes abrió un debate sobre cuál de las conclusiones refleja con mayor precisión lo ocurrido, por lo que las autoridades continúan revisando el material probatorio para establecer responsabilidades.

La madre del niño, Mildred Narváez, manifestó en declaraciones recogidas por Citytv que la familia permaneció varios meses esperando el dictamen oficial y aseguró que inicialmente no recibieron los resultados completos de los análisis realizados.

Se investigan indicios de presunto abuso sexual

Los documentos periciales también incluyeron observaciones que generaron nuevas líneas de investigación. Según los reportes de Medicina Legal citados por medios nacionales, los estudios clínicos y de laboratorio sugirieron la posible existencia de trauma agudo y crónico compatible con presuntos hechos de abuso sexual.

Además, los análisis mencionaron la presencia de hematomas en el cuello del menor. De acuerdo con los expertos forenses, no se pudo descartar que dichas marcas estuvieran relacionadas con una compresión externa que habría podido contribuir al episodio de asfixia descrito en uno de los dictámenes.

Decisiones judiciales y nuevas líneas investigativas

Dentro del proceso judicial, el padre del menor, Michael Steven Rodríguez Ayala, fue capturado el 27 de enero bajo sospechas relacionadas con delitos sexuales. Sin embargo, posteriormente recuperó la libertad por decisión de un juez que consideró que, en esa etapa del proceso, no existían elementos suficientes para sustentar una inferencia de autoría o participación.

Giro en el caso Liam Gael Rodríguez: un nuevo informe forense cambia el rumbo de la investigación. (Imagen: archivo) Fuente: Shutterstock Shutterstock

Tras esta determinación, la representación legal de la madre solicitó a la Fiscalía General de la Nación ampliar las investigaciones. Según la defensa, el caso debería continuar evaluándose al menos desde dos perspectivas: la posibilidad de un homicidio, teniendo en cuenta las conclusiones contradictorias de los informes periciales, y la eventual comisión de delitos sexuales que aún están bajo verificación judicial.

Las autoridades mantienen abiertas las diligencias para esclarecer los hechos y establecer con precisión qué ocurrió con el menor.