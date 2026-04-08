Miles de ciudadanos en Bogotá podrán movilizarse sin costo durante abril de 2026 gracias a una nueva entrega de pasajes gratis en TransMilenio. Esta iniciativa, impulsada por la Alcaldía de Bogotá, busca aliviar el gasto en transporte de los sectores más vulnerables de la población. El beneficio hace parte del rediseño del programa Ingreso Mínimo Garantizado, que incluye apoyos económicos y en especie para facilitar el acceso a oportunidades laborales, educativas y de salud. En este caso, se trata de recargas gratuitas que se cargan directamente en las tarjetas personalizadas de los usuarios. La medida se implementa de manera gradual y está dirigida a grupos específicos que cumplen ciertos requisitos. Por ello, es clave conocer quiénes son los beneficiarios, cómo activar los pasajes y qué condiciones deben tener en cuenta durante este mes. El beneficio de pasajes gratuitos está enfocado en poblaciones vulnerables priorizadas por la Administración Distrital. Entre los principales beneficiarios se encuentran las personas mayores de 62 años, personas con discapacidad certificada y hogares en condición de pobreza extrema o moderada según el Sisbén IV. En total, más de 760.000 personas podrían acceder a este apoyo, lo que representa un esfuerzo significativo por parte del Distrito para reducir la carga económica del transporte. La cantidad de pasajes asignados varía según el perfil socioeconómico del beneficiario y su nivel de vulnerabilidad. Para hacer uso del beneficio, los usuarios deben contar obligatoriamente con la tarjeta TuLlave personalizada. La activación de los pasajes no es automática, por lo que es necesario realizar un proceso en los puntos autorizados del sistema. Existen dos formas principales de activar la recarga: Es importante tener en cuenta que los pasajes deben activarse dentro del mismo mes, ya que no son acumulables. La cantidad de pasajes gratuitos que recibe cada persona depende de su clasificación en el Sisbén y de su condición dentro de los grupos priorizados. Esto significa que no todos los beneficiarios reciben el mismo número de viajes. El sistema asigna los pasajes según criterios de focalización social, dando prioridad a quienes se encuentran en pobreza extrema o presentan mayores dificultades para acceder al transporte. En caso de cumplir varias condiciones, se otorga el mayor beneficio posible dentro del programa. La entrega de pasajes gratuitos forma parte de una estrategia de movilidad social que reconoce el transporte como un factor clave para el acceso a oportunidades. Al reducir este gasto, se busca facilitar que las personas puedan desplazarse hacia empleos, centros educativos, servicios de salud y otros espacios esenciales. Además, esta política apunta a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos más vulnerables, promoviendo su inclusión social y económica. De esta manera, el Distrito busca garantizar que el costo del transporte no sea una barrera para el desarrollo personal y profesional. El beneficio se entrega de forma mensual y puede variar en cada ciclo, dependiendo de las decisiones de la Administración Distrital. Por esta razón, es importante que los usuarios verifiquen periódicamente si siguen siendo beneficiarios del programa. Asimismo, se recomienda mantener actualizada la información en el Sisbén y utilizar correctamente la tarjeta TuLlave personalizada. Cumplir con estos requisitos es fundamental para acceder sin inconvenientes a los pasajes gratis durante abril de 2026.