Durante mucho tiempo, un corredor vial fue promesa de proyecto en América Latina. La idea de la Autopista Nacional Ruta 19 en Argentina se caracterizaba por la conectividad interprovincial y el transporte de cargas. En las últimas horas, un anuncio oficial volvió a ponerla en el centro de la agenda y reactivó expectativas en sectores productivos y usuarios frecuentes.

El cambio de escenario se produce debido a que la autopista es una de las rutas con mayor riesgo vial de la región. La reactivación permitirá dejar atrás una etapa marcada por accidentes recurrentes, demoras estructurales y reclamos sostenidos de comunidades y transportistas que dependen de este eje estratégico.

El plan oficial se enfoca en finalizar los sectores inconclusos de un corredor vial clave para la integración entre el corazón productivo del país y la región litoral. La inversión proyectada apunta a reconfigurar integralmente la ruta, mejorar su capacidad operativa y convertirla en una vía más segura y eficiente tanto para el tránsito de vehículos particulares como para el transporte de cargas.

Avanza la construcción de la ruta 19. (Fuente: archivo)

Qué obras se harán para completar la autopista

Las obras previstas para completar la autopista implican una reconfiguración integral del corredor, con la construcción de una nueva traza bajo estándar de autopista moderna. El diseño contempla carriles por sentido físicamente separados, mayor capacidad de circulación y parámetros técnicos que apuntan a reducir riesgos y optimizar los tiempos de viaje, con una velocidad de referencia acorde a rutas de alta prestación.

El proyecto incorpora además un conjunto de intervenciones complementarias clave para el funcionamiento del corredor. Se prevén colectoras con accesos regulados, sistemas de iluminación en nodos estratégicos, señalización integral y demarcación vial de última generación. A esto se suman obras hidráulicas, defensas, forestación planificada y la ejecución de cuatro cruces a distinto nivel, pensados para ordenar ingresos y retornos sin afectar la fluidez del tránsito principal.

Dónde estarán los tramos que se reactivan

La intervención abarcará cerca de 33,5 kilómetros que permanecían sin finalizar. Uno de los segmentos irá desde San Francisco hasta Devoto, con una extensión de 16,8 km, mientras que el segundo tramo cubrirá 16,7 km entre Devoto y Cañada Jeanmaire.

Por qué la Ruta 19 es clave para el país

La Autopista Nacional Ruta 19 forma parte de uno de los principales corredores bioceánicos Atlántico–Pacífico, conectando Córdoba con Santa Fe y enlazando con rutas nacionales e internacionales. Por este eje circulan más de tres millones de vehículos al año, con una fuerte presencia de transporte pesado.

El proyecto se suma a otros 29,4 kilómetros ya reactivados entre Arroyito y Santiago Temple, lo que permitirá completar los 62,9 km que habían quedado inconclusos. Según el gobernador Martín Llaryora, la finalización marcará un punto de inflexión para dejar atrás lo que muchos conocían como “la ruta de la muerte” y convertirla en una vía segura y moderna.

Las ciudades que conecta este corredor estratégico

A lo largo de su traza, la Ruta 19 atraviesa y vincula localidades clave como Córdoba Capital, Malvinas Argentinas, Monte Cristo, Río Primero, Arroyito, San Francisco, Sa Pereira, San Gerónimo del Sauce y Santo Tomé, límite urbano con la ciudad de Santa Fe.