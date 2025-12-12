Se acerca la Tercera Guerra Mundial: Trump anticipó qué país dejará de existir si se desata el conflicto.

La gestión internacional es un tema de suma relevancia para el Gobierno de Estados Unidos. El actual presidente, Donald Trump, ha expresado críticas hacia la administración de su predecesor, Joe Biden, en este ámbito.

No obstante, en sus primeros meses de mandato, Trump ha alimentado la teoría de la Tercera Guerra Mundial al activar diversos conflictos globales, como la guerra comercial con China. En este contexto, el presidente de Estados Unidos ha declarado que México podría dejar de existir en caso de que se desencadene una Tercera Guerra Mundial.

“Probablemente México ya no existiría”, afirmó, aludiendo al poder destructivo de las armas nucleares. La Tercera Guerra Mundial es un fenómeno que ha cobrado relevancia entre especialistas e historiadores que estudian los conflictos bélicos. En este sentido, Trump ha anticipado qué país podría desaparecer si se produce dicho conflicto.

Trump advierte: México podría desaparecer en una Tercera Guerra Mundial

Las declaraciones de Trump evidencian la inquietud ante la amenaza nuclear que se extiende por el mundo. Potencias como Rusia y China cuentan con la capacidad de desarrollar armamentos nucleares de largo alcance, capaces de causar estragos en poblaciones enteras.

En la perspectiva de Trump, si Estados Unidos llegara a ser el blanco de un ataque nuclear, uno de los principales perjudicados, además del propio territorio estadounidense, sería México, que, según el actual presidente, dejaría de existir. Así, el mandatario emitió una advertencia a las grandes potencias.

¿Cuáles son las posibilidades de una Tercera Guerra Mundial?

Si bien la posibilidad de que se desencadene una Tercera Guerra Mundial es actualmente remota, diversos historiadores y expertos coinciden en que no es alarmista considerar la posibilidad de un conflicto geopolítico global de gran magnitud.

La proliferación de guerras e invasiones entre diferentes naciones respalda esta afirmación. De este modo, una nueva guerra mundial no se iniciaría mediante una declaración formal, como sucedió en ocasiones anteriores, sino que podría activarse de manera natural a raíz de la acumulación de enfrentamientos.