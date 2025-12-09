El presidente de Estados Unidos afirmó que podría extender operaciones militares a territorio colombiano. (Fuente: Archivo)

La creciente tensión por el despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe volvió a escalar tras las recientes declaraciones del presidente Donald Trump, quien abrió la puerta a extender estas operaciones a territorios como Colombia y México. Sus palabras surgieron en medio de una entrevista en la que defendió los ataques a embarcaciones vinculadas al narcotráfico, asegurando que su administración está preparada para avanzar hacia una nueva fase de acciones.

Las afirmaciones del mandatario estadounidense encendieron las alarmas diplomáticas en la región, especialmente por la mención directa a Colombia en el contexto de la lucha contra las drogas.

Mientras continúan las investigaciones sobre incidentes recientes en la frontera con Venezuela, las declaraciones de Trump han reactivado el debate sobre los límites de la cooperación militar y las implicaciones geopolíticas que podría enfrentar el país.

¿Qué dijo Trump exactamente sobre Colombia y México?

Durante una entrevista con la periodista Dasha Burns para el programa The Conversation, del medio Politico, el presidente de Estados Unidos se refirió nuevamente a la situación del narcotráfico en Suramérica y mencionó directamente a Colombia y México.

Al ser consultado sobre si ejecutaría operaciones similares a las realizadas en el Caribe y el Pacífico, Trump respondió: “Sí lo haría, seguro lo haría”, señalando a ambos países como territorios desde donde se origina parte del tráfico de fentanilo que llega a Estados Unidos.

Donald Trump habló sobre Colombia durante una entrevista y advirtió que el país enfrenta “una situación terrible con las drogas”. Fuente: @NAVSOUS4THFLT @NAVSOUS4THFLT

El mandatario también reiteró que su administración está enfocada en frenar estas redes y defendió el despliegue militar que Estados Unidos mantiene desde septiembre en aguas del Caribe.

¿Por qué Trump asegura que Colombia tiene “una situación terrible con las drogas”?

Trump mencionó a Colombia inmediatamente después de referirse a Venezuela y a Nicolás Maduro. Según el presidente estadounidense, los ataques contra embarcaciones en costas colombianas y venezolanas han reducido el tráfico de drogas hasta un 92% desde el inicio del despliegue militar.

El mandatario afirmó que la droga llega a Estados Unidos “en bolsas” y que Venezuela, en particular, estaría enviando “decenas y decenas de malas personas”, entre ellos miembros de organizaciones criminales como el Tren de Aragua.

Aseguró además que administraciones anteriores no habían actuado frente a esta problemática, mientras que su Gobierno sí lo hace de forma decidida.

¿Podrían las operaciones estadounidenses extenderse al territorio colombiano?

La declaración de Trump dejó abierta la posibilidad de que las operaciones antinarcóticos pasen de ataques marítimos a intervenciones “por tierra”.

El mandatario aseguró que su administración iniciará una nueva fase de acciones contra estas organizaciones criminales y enfatizó: “Los golpearemos por tierra muy pronto”, aunque no especificó dónde ni bajo qué criterios se llevarían a cabo esas operaciones.

Sus palabras generaron preocupación diplomática, especialmente por la mención explícita de Colombia y México como posibles escenarios de intervención.

¿Qué respondió Colombia tras estas afirmaciones?

El presidente Gustavo Petro no se refirió directamente a los comentarios de Trump, pero sí generó alerta tras revelar el hallazgo de dos cuerpos en la costa de La Guajira, cerca de la frontera con Venezuela.

Petro sugirió que estas muertes podrían estar relacionadas con un bombardeo estadounidense en el Caribe, y pidió a las autoridades forenses y fiscales investigar los hechos y establecer si existe relación entre las operaciones militares y el hallazgo.

La situación incrementó la tensión política y abrió un debate sobre el alcance real del despliegue estadounidense en la región.

¿Qué papel juega Venezuela en esta escalada regional?

Durante la entrevista, la periodista señaló que, según la DEA, la mayor parte del fentanilo que llega a Estados Unidos proviene de México utilizando químicos provenientes de China.

Trump, sin embargo, insistió en que Venezuela también produce drogas, afirmando que los videos de operaciones navales muestran “botes llenos de bolsas de drogas” provenientes de ese país.

Las declaraciones agregan presión a las ya tensas relaciones entre Washington, Caracas y Bogotá, complicando aún más el panorama de seguridad en la región.