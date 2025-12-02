Medios internacionales revelaron el contenido de una llamada de 15 minutos entre Donald Trump y Nicolás Maduro. (Fuente: Archivo)

Una llamada de 15 minutos entre Donald Trump y Nicolás Maduro, revelada por medios internacionales, se convirtió en la pieza clave para entender los movimientos diplomáticos que buscan la salida del mandatario venezolano del poder.

Hasta ahora solo se sabía que ambos habían conversado, pero no los detalles del diálogo. Sin embargo, nuevas filtraciones han permitido reconstruir un intercambio que marcó un punto de quiebre en la crisis política del país.

Según información revelada por Miami Herald y confirmada por Reuters, Trump habría planteado directamente a Maduro que abandonara Venezuela, mientras que el líder venezolano, a su vez, presentó una lista de exigencias para considerar una eventual renuncia. La conversación, catalogada como un “último recurso” para evitar una confrontación directa, terminó trabada por tres condiciones irreconciliables.

Los tres requisitos que Nicolás Maduro le planteó a Donald Trump

Una persona presente en la reunión y citada por Miami Herald aseguró que Maduro exigió tres condiciones para evaluar una salida del poder:

1. Amnistía global:

Maduro pidió garantías absolutas para él y su círculo cercano por cualquier delito cometido. Esta petición fue rechazada por Estados Unidos.

2. Control de las Fuerzas Armadas:

El mandatario venezolano solicitó conservar el mando militar, similar a lo que ocurrió en Nicaragua en 1991 con Violeta Chamorro. A cambio, permitiría convocar elecciones libres.

3. El momento de la renuncia:

Mientras Washington exigía una salida inmediata, Caracas rechazó cualquier dimisión sin un cronograma propio.

Estos tres puntos trabaron por completo la comunicación, impidiendo que se alcanzara un acuerdo.

La llamada fue descrita como un “último recurso” para evitar una confrontación directa entre ambos gobiernos.

La reacción de Maduro tras la filtración de la conversación

Luego de conocerse el contenido de la llamada, Nicolás Maduro respondió desde Venezuela con un mensaje desafiante. En un discurso público, aseguró que su gobierno no será desplazado “jamás” y que continuará con la construcción de una “Venezuela potencia, soberana, libre y socialista”.

Además, afirmó que los intentos de presión internacional no han logrado modificar su rumbo político. Sus declaraciones buscaron transmitir fortaleza interna, aunque las revelaciones indican que su postura frente a Trump fue más negociadora y defensiva.

El ultimátum de Estados Unidos y el cierre del espacio aéreo

Según Reuters, Donald Trump estableció un ultimátum para que Maduro abandonara Venezuela antes del viernes pasado. Con el plazo cumplido, el mandatario estadounidense anunció el sábado una medida que aumentó las tensiones: el cierre total del espacio aéreo sobre Venezuela y sus alrededores.

En un mensaje dirigido a aerolíneas, pilotos y grupos ilegales, Trump advirtió que la restricción sería estricta y permanente mientras continuara la situación política actual.

Tiempo después, el propio presidente estadounidense confirmó la llamada con Maduro, aunque minimizó su importancia al afirmar: “No puedo decir si fue una buena o mala llamada, fue solo una llamada”.

Maduro exigió amnistía global, control militar y definir él mismo los tiempos de una eventual renuncia.

El Consejo de Seguridad entra en escena: nuevas decisiones en camino

La tensión escaló aún más cuando la Casa Blanca confirmó que Trump convocó a su Consejo de Seguridad la noche del lunes. Karoline Leavitt, portavoz oficial, aseguró que no podía revelar más detalles, pero indicó que “hay opciones disponibles para el presidente”.

Esta reunión, sumada al ultimátum y al cierre del espacio aéreo, sugieren que Estados Unidos evalúa nuevas medidas que podrían modificar el escenario político venezolano en los próximos días.