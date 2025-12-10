Tragedia en la autopista Medellín–Bogotá | Explosión de granada deja dos muertos y dos policías heridos.

Al menos dos civiles murieron y dos policías resultaron heridos este martes, 9 de diciembre, en la explosión de una granada en un carro que estaba cerca del peaje de Copacabana, población del departamento de Antioquia, en el noroeste de Colombia.

Así lo informó el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien precisó en su cuenta de X: “En el vehículo había dos personas. Ambas fallecieron”. Y agregó: “Dos policías que se encontraban cerca del peaje resultaron heridos y fueron trasladados a un centro médico. Los uniformados presentan heridas con esquirlas de la granada que no comprometen su vida”.

El gobernador explicó que la explosión ocurrió en el peaje de Copacabana, en la autopista Medellín-Bogotá, y que las primeras informaciones de las autoridades indican que “se trató de una granada al interior del carro que portaban las personas que se movilizaban en él”, según retomó la agencia EFE.

Ataque previo en otro peaje del Valle de Aburrá

Este hecho se suma al ocurrido la madrugada del martes, cuando el peaje en una carretera del Valle de Aburrá, también en Antioquia, fue destruido con explosivos, en un ataque atribuido a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN). El atentado no dejó heridos ni fallecidos.

El hecho ocurrió en el municipio de Girardota, donde desconocidos detonaron la carga explosiva contra el peaje. La Alcaldía aseguró en un comunicado que rechaza “de manera categórica” lo ocurrido y precisó que, pese al daño material, no hubo muertos ni heridos.

Señalamientos al ELN y panorama de seguridad en Antioquia

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, opositor al gobierno de Gustavo Petro y quien también condenó arremetida, afirmó que los presuntos responsables serían miembros de la guerrilla del ELN.

En Antioquia tienen presencia varias facciones disidentes de las antiguas FARC, el ELN y el Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia y heredera de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).