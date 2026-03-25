La revisión técnico-mecánica es uno de los requisitos obligatorios para circular en Colombia, junto con el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) y el pago del impuesto vehicular. Este procedimiento permite verificar el estado general del vehículo y garantizar condiciones mínimas de seguridad y control de emisiones contaminantes. Sin embargo, una normativa vigente introdujo cambios importantes que benefician a ciertos conductores. A través del Plan Nacional de Desarrollo (Ley 2294 de 2023), se establecieron excepciones que permiten aplazar esta obligación para algunos vehículos, dependiendo de su antigüedad y tipo de uso. De esta manera, en 2026 varios propietarios de carros y motocicletas no estarán obligados a realizar la revisión técnico-mecánica, siempre que cumplan con los requisitos definidos por la ley. La medida no elimina el trámite, pero sí modifica los tiempos en los que debe cumplirse. La normativa establece que ciertos vehículos quedan exentos de realizar la revisión técnico-mecánica durante un periodo determinado tras su matrícula. En el caso de los vehículos particulares nuevos, la primera revisión debe realizarse únicamente a partir del quinto año desde su registro en el sistema nacional automotor. Esto significa que durante ese tiempo no están obligados a cumplir con este requisito. Por su parte, las motocicletas nuevas y los vehículos de servicio público deberán realizar su primera revisión técnico-mecánica después de cumplir dos años desde su matrícula. Los plazos establecidos por la ley son claros y dependen del tipo de vehículo: Durante estos periodos, los propietarios no están obligados a acudir a los Centros de Diagnóstico Automotor (CDA) para realizar la inspección. La normativa también contempla excepciones para vehículos con placas extranjeras. Aquellos que ingresen al país de manera temporal y permanezcan hasta por tres meses no deberán realizar la revisión técnico-mecánica ni la de emisiones contaminantes. Esta medida aplica únicamente durante el tiempo autorizado de permanencia en el territorio nacional. Una vez cumplido el plazo inicial de exención, todos los vehículos deben someterse a la revisión técnico-mecánica de manera obligatoria. A partir de ese momento, el trámite debe realizarse cada año, sin excepción, con el objetivo de garantizar la seguridad vial y reducir el impacto ambiental de los automotores en circulación. Este procedimiento evalúa diferentes aspectos del vehículo para verificar su correcto funcionamiento. Entre los principales elementos que se inspeccionan se encuentran: La revisión debe realizarse en centros autorizados por el Ministerio de Transporte, donde también se definen las tarifas según el tipo de vehículo. El ajuste en los tiempos de la revisión técnico-mecánica busca facilitar el cumplimiento de las obligaciones para los propietarios de vehículos nuevos, considerando que estos cuentan con mejores condiciones técnicas durante sus primeros años de uso. Sin embargo, las autoridades mantienen la obligatoriedad del proceso en el largo plazo, con el fin de prevenir accidentes y garantizar condiciones seguras en las vías del país.