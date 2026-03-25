El Gobierno de Colombia confirmó el calendario oficial de feriados de Semana Santa, una de las celebraciones religiosas más importantes del país. Estas fechas no solo tienen un valor cultural y espiritual, sino que también representan una oportunidad para descansar o planificar actividades durante la semana. Con la llegada de abril, muchos trabajadores y estudiantes comienzan a organizar sus días en función de estos feriados y a preguntarse cómo se acomodan dentro del calendario laboral. De acuerdo con el calendario oficial, el jueves 2 y viernes 3 de abril serán días feriados en Colombia por la celebración de Semana Santa. Estas fechas forman parte de una tradición anual, por lo que no se trata de una medida nueva, sino de jornadas ya establecidas dentro del cronograma nacional. Durante estos días, gran parte de las oficinas públicas, bancos y empresas no tendrán actividad habitual, aunque algunos servicios esenciales continuarán funcionando. Los feriados de Semana Santa generan modificaciones en distintos sectores. Entre los principales cambios se destacan: A su vez, muchos servicios digitales y plataformas online seguirán operando con normalidad, permitiendo realizar trámites básicos sin inconvenientes. La presencia de estos dos días de descanso suele modificar la rutina habitual de la semana, ya que se concentran tareas en jornadas previas o posteriores. En este contexto, se recomienda anticipar gestiones importantes y tener en cuenta que la actividad se retomará con normalidad el siguiente día hábil, una vez finalizado el período de feriados.