A pesar de que la nueva reforma pensional a Colombia fue aprobada por el Congreso, su entrada en vigor fue suspendida por la Corte Constitucional. Si el organismo judicial decide reabrir el debate, la aprobación impicaría la introducción de nuevas restricciones que, por ejemplo, complicarán el acceso a una pensión por viudez. Las disposiciones impulsadas por el Gobierno y avaladas por el Congreso a partir de la reforma pensional presentada en 2024, implica que ciertos ciudadanos se vean totalmente excluidos del sistema. La ley en cuestión modifica las condiciones para la herencia de una pensión de sobrevivencia. Uno de los cambios más debatidos afecta directamente a un grupodebeneficiarios que, según las normativas anteriores, tenían acceso a este derecho. La reforma pensional en Colombia introduce modificaciones para determinar quiénes podrán acceder al beneficio de la pensión de sobrevivencia o viudez, debiendo cumplir con los requisitos estipulados en la normativa vigente. Entre los beneficiarios se incluyen: La normativa impone también restricciones inéditas para la obtención de la pensión que anteriormente se concedía a los familiares del afiliado fallecido. Un aspecto notable es el referido a las exparejas separadas de hecho, quienes ya no tendrán derecho a heredar esta pensión, aun en ausencia de un divorcio legal. El único mecanismo para conservar este beneficio será haber convivido con el fallecido durante un mínimo de cinco años previos a su deceso. Estos lineamientos fueron establecidos por el Ministerio de Trabajo y fundamentan su base en las Leyes 100 de 1993 y 797 de 2003. Esta decisión tiene el propósito de priorizar a aquellos que mantenían un vínculo estable y verificable con el fallecido, especialmente en situaciones de dependencia económica. En consecuencia, únicamente los familiares directos o convivientes continuos estarán en condiciones de acceder a la pensión. La decisión del Gobierno que está en suspensión tiene como propósito eliminar desigualdades históricas en el sistema y detener el doble gasto público, reorientando dichos recursos hacia el Pilar Solidario, el cual proporciona apoyo a adultos mayores sin ingresos. Una vez aprobada e implementada la reforma pensional, ningún colombiano podrá recibir más de una pensión del régimen contributivo o subsidiado. Esto implica que aquellos que perciben una pensión por invalidez y otra por vejez deberán seleccionar una sola opción. Los individuos que en la actualidad perciben una pensión por invalidez y que además satisfacen los criterios para acceder a la de vejez, se encuentran en la situación de que no podrían conservar ambas. Por ende, deben optar por la alternativa que les proporcione el mayor rendimiento económico o la mayor estabilidad mensual. De acuerdo con la nueva legislación, las personas que opten por recibir una pensión familiar, orientada a satisfacer las necesidades de hogares en situación de vulnerabilidad, no tendrán la posibilidad de combinarla con pensiones de sobrevivencia ni con otras mesadas. Esta norma establece una prohibición clara de tales combinaciones con el fin de prevenir la duplicación de subsidios. Este enfoque es parte de un esfuerzo más amplio para asegurar que los recursos destinados a asistir a las familias en riesgo sean utilizados de manera justa y equitativa. La legislación busca garantizar que los subsidios se distribuyan de forma eficaz, priorizando aquellos que verdaderamente requieren apoyo. El grupo de individuos que, debido a sus trayectorias laborales o circunstancias excepcionales, percibían dos pensiones dentro del mismo régimen contributivo, deberán limitarse a recibir únicamente una. Las excepciones serán restringidas, como en el caso de pensiones por riesgos laborales, siempre que no coincidan con otras mesadas.