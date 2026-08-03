En esta noticia Las variaciones que presentó el euro en la última semana

La cotización deleuro este lunes, 3 de agosto de 2026 llegó a 3721.61 pesos colombianos al cierre de los mercados. Esta cifra refleja una fluctuación del5,29% en relación al costo del día anterior.

En la última semana, la cotización del Euro avanzó 5.94%, mientras que en el último año registró -16.61%, lo que sugiere una recuperación reciente pese a una tendencia anual negativa.

Las variaciones que presentó el euro en la última semana

En los últimos 10 días, el Euro comenzó con dos caídas seguidas, luego alternó entre retrocesos y repuntes y cerró con tres avances consecutivos, dejando un balance alcista moderado pese a la volatilidad.

La cotización del Euro muestra una tendencia alcista en comparación con los últimos días. Esto sugiere un aumento en la confianza del mercado hacia la divisa europea.

En relación al precio del día anterior, la moneda

subió

¿Cuánto cuesta comprar 100 euro?

El costo de comprar 100 euros en Colombia, considerando un valor por unidad de 3721.6101 pesos colombianos, es de 372,161.01 pesos; 200 euros cuestan 744,322.02 pesos y 500 euros, 1,860,805.05 pesos.