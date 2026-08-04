Ahora los inquilinos que residan cierta cantidad de años tendrán la posibilidad de convertirse en propietarios de la casa (Fuente: Shutterstock),

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Alquilar una vivienda puede parecer un trámite ordinario y sencillo; sin embargo, en Colombia existe un mecanismo legal que tiene la capacidad de transformar drásticamente la situación de numerosos inquilinos: la prescripción adquisitiva, conocida comúnmente como usucapión.

Dicha figura jurídica permite que aquellos que hayan habitado un inmueble de manera pública, pacífica y continua durante un periodo establecido por la ley logren convertirse en dueños legítimos del mismo, sin requerir una compraventa tradicional.

Usucapión o prescripción adquisitiva: qué es y cómo puede beneficiar a los inquilinos

En Colombia, el tiempo mínimo requerido para que un inquilino pueda iniciar el proceso de usucapión es de 10 años si la posesión se realizó de buena fe y está respaldada por un justo título, que, aunque carezca de perfección, otorga la apariencia de propiedad. De lo contrario, si la posesión fue realizada de mala fe o sin título, el plazo se extiende a 30 años.

La prescripción adquisitiva constituye una figura regulada en el Código Civil colombiano que faculta a una persona para adquirir la propiedad de un inmueble o bien mueble tras haber ejercido su posesión como propietario durante un período determinado. Para que un inquilino pueda beneficiarse de esta norma, es imperativo que demuestre una posesión continua, pacífica, pública y en concepto de dueño durante el lapso legalmente establecido.

Requisitos para inquilinos que desean adquirir propiedad por usucapión

Es fundamental señalar que el mero pago de impuestos no asegura la adquisición legítima del inmueble. Con base en el artículo 2512 del Código Civil colombiano, se establece que dicho proceso debe ser formalmente reconocido por un juez y concluido con la inscripción de la propiedad en el Registro de Instrumentos Públicos, lo que garantiza la protección legal del nuevo propietario frente a terceros.

Para que la prescripción adquisitiva sea efectiva, el inquilino tiene la obligación de demostrar:

Que ha ocupado la vivienda de manera pacífica, sin interrupciones ni disputas con el propietario legal

Que se ha comportado como el verdadero dueño, lo que incluye acciones como pagar impuestos prediales, realizar reparaciones y mantener la propiedad en óptimas condiciones.

Usucapión: ¿cuánto tiempo se necesita para obtener una propiedad?

En Colombia, el Código Civil establece los periodos requeridos para la adquisición de una propiedad mediante usucapión (o prescripción adquisitiva), diferenciando entre posesión ordinaria y extraordinaria:

La posesión ordinaria requiere un determinado periodo de tiempo para que el propietario pueda reclamar formalmente su derecho.

En contraste, la posesión extraordinaria presenta condiciones distintas, permitiendo la adquisición de derechos en un marco temporal diferente.

Prescripción adquisitiva ordinaria requisitos

Condiciones: buena fe y justo título (un documento que aparenta ser válido para transferir la propiedad, aunque no lo sea completamente).

y justo título (un documento que aparenta ser válido para transferir la propiedad, aunque no lo sea completamente). Plazo: 10 años.