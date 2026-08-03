Este lunes, 3 de agosto de 2026, la cotización delreal llegó a 634.4814 COP al cierre de los mercados en Colombia. En base a esta cifra, el cambio que este activo ha tenido respecto a la sesión de inicio es de 0,53%.

En el mercado del Real, la última semana registró un alza de 1.11%, pero en el último año la cotización cayó -8.85%, señalando un repunte reciente tras una tendencia anual bajista.

Las variaciones que presentó el real en la última semana

En los últimos 10 días, el Real comenzó estable por dos jornadas, luego retrocedió dos, repuntó dos, tuvo un leve retroceso, se mantuvo un día sin cambios y cerró con dos avances, dejando un balance ligeramente alcista.

La volatilidad económica del Real en la última semana fue del 25.22%, lo que indica un comportamiento inestable y muchas variaciones, superando la volatilidad anual del 15.48%.

La cotización del Real hoy muestra una tendencia positiva tras los últimos dos días. Esto indica un fortalecimiento de la moneda en comparación con su desempeño reciente.

¿Cuánto cuesta comprar 100 reales?

El costo de comprar 100 reales en Colombia, a 634.4814028465833 pesos por real, es de 63448.14 pesos colombianos; 200 reales cuestan 126896.28 pesos y 500 reales cuestan 317240.70 pesos.