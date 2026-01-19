Se termina la licencia de conducción para los adultos mayores: no podrán obtenerla sin cumplir este requisito. (Fuente: Shutterstock)

En Colombia las licencias de conducción para adultos mayores no se cancelan por la edad, pero no podrán renovarse si el titular no cumple un requisito obligatorio: el certificado de aptitud física, mental y de coordinación motriz expedido por un Centro de Reconocimiento de Conductores (CRC) habilitado y cargado en el RUNT.

Ante la proximidad del vencimiento del documento, muchos conductores consultan qué cambió y cómo renovar. La regla clave es que el examen del CRC debe aparecer registrado en el sistema; sin ese dato, la autoridad de tránsito no podrá emitir la nueva licencia, aun si el trámite fue pagado.

Adiós a la licencia de conducir: el motivo por el que la quitan

De acuerdo con las guías del Distrito y el Ministerio de Transporte, la autoridad verifica en el RUNT que exista un certificado vigente emitido por un CRC y reportado vía SICOV. Sin ese registro o si está vencido, el trámite se rechaza, incluso si ya se pagaron derechos y se presentó la cédula.

Licencia para mayores: el certificado médico del CRC debe quedar cargado en RUNT para poder renovar. Imagen: archivo.

El certificado médico tiene vigencia máxima de 6 meses: si no concluye la renovación en ese plazo, habrá que repetir los exámenes antes de solicitar nuevamente.

Pasos, costos y documentos en 2025

1) Agende cita en la Ventanilla Única de Servicios (Bogotá) u organismo de tránsito local. 2) Hágase el examen en un CRC habilitado y confirme que quedó cargado en RUNT. 3) Verifique que no tiene multas o firme acuerdo de pago. 4) Pague derechos. En Bogotá, el tarifario 2025 referencia: $128.700 (automóvil) y $222.100 (moto); consulte siempre el valor actualizado.

El examen evalúa visión, audición, coordinación motriz y condiciones físicas y mentales. Si el resultado no es apto, el sistema no permitirá renovar hasta cumplir las indicaciones del profesional (p. ej., ayudas ópticas o tratamientos).

Vigencias por edad y servicio (lo que cambia tras los 65)

Periodicidad de renovación definida por norma nacional:

Particular (A y B): menores de 60 años, cada 10 años; de 60 a 80, cada 5 años; mayores de 80, anual.

Público (C): menores de 60 años, cada 3 años; desde 60 en adelante, anual.

