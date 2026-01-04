Se aproxima el eclipse más largo del siglo: el día se convertira en noche y no se volverá a repetir en 100 años

El exvicepresidente de Colombia Francisco Santos afirmó que la caída de Nicolás Maduro no habría sido producto de una acción exclusivamente externa, sino que contó con colaboración desde el interior del poder venezolano. En ese marco, apuntó de manera directa contra la vicepresidenta Delcy Rodríguez y aseguró no tener dudas sobre su rol en lo ocurrido.

Las declaraciones se produjeron tras conocerse los detalles del operativo realizado en la madrugada del 3 de enero, que derivó en la detención del líder venezolano y generó una fuerte reacción política tanto en Colombia como en la región.

Atención: las declaraciones textuales de Francisco Santos

Durante una entrevista televisiva, Francisco Santos sostuvo de manera contundente:

“No lo sacaron, lo entregaron, estoy absolutamente seguro de que lo entregó Delcy. Toda la información que tenemos, empieza uno a sumar y dice: ‘uy, esta fue una operación en la que lo entregan’, obviamente tienen que montar el escenario”.

Delcy Rodríguez quedó a cargo de la presidencia tras la detención de Maduro. (Fuente: archivo)

El exvicepresidente remarcó que su análisis surge a partir de información que, según indicó, fue conocida tras el operativo, y aclaró que se trata de una lectura política, no de una investigación judicial ni de un comunicado oficial.

El vínculo entre Delcy Rodríguez y el escenario de transición

Santos también vinculó su hipótesis con declaraciones públicas del expresidente estadounidense Donald Trump, en las que se mencionó a Delcy Rodríguez como una figura clave en el proceso político que se abriría en Venezuela.

Al respecto, afirmó: “El presidente Trump dice que Delcy va a ser la de la transición, entonces Delcy va a ser la de la transición. Ella tiene absolutamente claro el papel que va a jugar. Creo que a quien le va a tocar más duro es a María Corina (Machado), que se va a tener que ganar un lugar”.

Según su visión, estos movimientos indicarían una reconfiguración interna del poder, con el objetivo de sostener la estructura del chavismo en un nuevo contexto.

Reacciones políticas tras la captura de Maduro

Las declaraciones de Santos se sumaron a una serie de reacciones políticas en Colombia. El presidente Gustavo Petro rechazó lo ocurrido y sostuvo que la violencia no es el camino para resolver los conflictos en Venezuela, postura que generó críticas desde sectores de la oposición.

Entre ellas, la senadora María Fernanda Cabal celebró la detención y afirmó que América del Sur será libre cuando caiga el último “tirano”.

La lectura final de Santos sobre el futuro del chavismo

En el cierre de su análisis, Francisco Santos minimizó el discurso público de Delcy Rodríguez en el que pidió la liberación de Maduro y sostuvo que, en su opinión, el chavismo habría optado por sacrificar a su líder para ganar tiempo político.

En ese sentido, concluyó: “Vamos a ver hasta dónde Marco (Rubio) maneja esto. No me suena a casualidad que le hayan hecho ese revestimiento de gran líder (a Delcy Rodríguez). Estamos viendo un momento difícil para la democracia en Venezuela. Así como el chavismo sobrevivió a la muerte de Maduro, si las cosas siguen como van… vamos a ver un chavismo que sobrevive a la captura de Maduro”.

Las afirmaciones de Santos no cuentan con confirmación oficial ni judicial y forman parte del debate político abierto sobre el presente y el futuro de Venezuela, un tema que continúa generando impacto en toda la región.